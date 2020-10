(ANSA) – ROMA, 08 OTT – Salgono ancora i download di Immuni,

l’app italiana per il tracciamento del coronavirus. Al 6 ottobre

sono 7.481.141, oltre 216mila in più rispetto alla precedente

rilevazione del 5 ottobre (7.264.257). Attualmente, secondo i

dati forniti dal sito ufficiale dell’app, sono 6.718 le

notifiche inviate e 378 gli utenti positivi che hanno caricato i

loro codici permettendo di avvisare le persone entrate in

contatto con loro. Il Governo ha deciso di prorogare per tutto

il 2021 l’uso dell’applicazione, che doveva cessare a dicembre

2020. Ed è previsto che l’app da metà ottobre dialoghi anche con

le piattaforme di tracciamento di altri Paesi europei. (ANSA).



Fonte Ansa.it

