I dipendenti di Apple torneranno in ufficio da settembre per almeno tre giorni alla settimana. In una comunicazione interna, riportata dall’agenzia Bloomberg, Tim Cook indica i lunedì, martedì e giovedì come i giorni alla propria scrivania, mentre mercoledì e venerdì saranno flessibili per il lavoro da remoto. L’amministratore delegato quindi spiega come la società preferirebbe dei giorni prestabili per “aiutare a ottimizzare il tempo per la collaborazione in persona”. Il ritorno in ufficio è legato, aggiunge Cook, alla disponibilità dei vaccini e al calo dei contagi. “Essendo la società più innovativa al mondo, credo che abbiamo l’obbligo – osserva Cook – di fare le cose nel modo giusto. Sono contento dell’opportunità di tornare insieme in nuove modalità e definire la strada andando avanti”.



Fonte Ansa.it