Ciò che lo rende ancora più raro è il fatto che il computer è uno dei pochissimi ad esser stato costruito con legno di koa. La casa d’aste John Moran Auctioneers. che cura la vendita, afferma che il dispositivo, che viene fornito con un monitor video Panasonic del 1986, ha avuto solo due proprietari. Il primo fu un professore di elettronica del Chaffey College di Rancho Cucamonga, in California, che – pochi anni dopo l’acquisto, nel 1977 – lo vendette al secondo, un suo studente. (ANSA).

Va all’asta in California un computer Apple originale dei primordi, costruito 45 anni fa a mano dai fondatori dell’azienda Steve Jobs e Steve Wozniak. L’Apple-1, ancora funzionante, ha un valore stimato di circa 600.000 dollari. Il cosiddetto “Chaffey College” Apple-1 è uno dei soli 200 computer prodotti da Jobs e Wozniak agli inizi della loro carriera e fu assemblato in un garage.

