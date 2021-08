Apple consentirà agli sviluppatori di app di informare i loro utenti sulle alternative ai pagamenti in app per abbonamenti digitali e media. Pare poco, invece a suo modo è una rivoluzione, visto che è esattamente su questo che è nata una disputa legale con Epic Games, l’azienda che produce il popolarissimo gioco Fortnite, nonché un’indagine dell’antitrust Ue avviata da Spotify. La proposta fa parte di un accordo preliminare per una class-action avviata nel 2019 dagli sviluppatori di app Donald Cameron e Illinois Pure Sweat Basketball, che hanno accusato la società di pratiche anticoncorrenziali per il fatto di consentire il download di app per iPhone solo attraverso l’App Store. Ma il giudice che se ne occupa è lo stesso, Yvonne Gonzalez Rogers, quindi non è escluso che l’accordo possa avere ripercussioni anche sul caso Apple vs Epic Games.

Cosa si può fare, cosa no

Finora Apple ha vietato ai creatori di app per iOS di inviare agli utenti e-mail con informazioni su come pagare i servizi al di fuori dell’app, una pratica che avrebbe permesso di evitare le commissioni per l’App Store. Con la modifica attuale si apre per gli sviluppatori una nuova strada per incoraggiare gli utenti a usare altre forme di pagamento (come Paypal o altre piattaforme proprietarie), a patto di ottenere il consenso esplicito dei consumatori, che possono in ogni momento scegliere di non ricevere più comunicazioni. Apple accetta quindi di rinunciare alla sua quota di ricavi, e questo per gli utenti potrebbe tradursi in prezzi più bassi per gli acquisti in app, mentre per chi produce app sarebbe una ulteriore opportunità di guadagno.

L’azienda di Cupertino risponde così a una preoccupazione espressa nelle precedenti udienze del processo Epic-Apple proprio da Gonzalez Rogers, che ha chiesto perché non fosse posse possibile fornire diverse opzioni di pagamento all’interno delle app, mentre i rivenditori fisici possono accettare varie carte di credito oltre ai contanti. La proposta di Apple consente solo le comunicazioni via mail e app di terze parti e non le notifiche in-app, ma anche così è un passo avanti per gli sviluppatori. Nel dettaglio, già dallo scorso giugno gli sviluppatori potevano inviare mail agli utenti, ma si trattava di una sorta di mailing di massa. Con l’applicazione della modifica proposta da Apple, invece, sarò possibile scegliere come target i singoli clienti.

Le altre novità

In più, Apple espanderà le opzioni di prezzo disponibili per gli sviluppatori, da meno di 100 a oltre 500, e pubblicherà un nuovo rapporto annuale sulla trasparenza che condividerà le informazioni sul processo di revisione delle app, tra cui il numero di app respinte, il numero di account di clienti e sviluppatori disattivati, e il numero di app rimosse dall’App Store. Su richiesta degli sviluppatori, Apple ha concordato che i risultati di ricerca continueranno a essere basati su caratteristiche oggettive quali download, valutazione, pertinenza del testo e segnali del comportamento degli utenti. L’accordo prevede che l’attuale sistema rimarrà invariato per almeno i prossimi tre anni. Lo stesso vale per le commissioni: tra il 30 e il 15 per cento degli incassi, a seconda che lo sviluppatore fatturi più o meno di un milione di dollari.

“Sin dal lancio, l’App Store è stato un miracolo economico; è il luogo più sicuro e affidabile per chi cerca app, e un’incredibile opportunità di business per chi le sviluppa con il fine di innovare e crescere” ha detto Phil Schiller, Apple Fellow che ha la supervisione dell’App Store. “Vogliamo ringraziare gli sviluppatori e le sviluppatrici che hanno lavorato con noi al raggiungimento di questo accordo a sostegno degli obiettivi dell’App Store e a vantaggio di tutti i nostri utenti”.

Il fondo

E anche per questo, Apple creerà un fondo di 100 milioni di dollari che pagherà a migliaia di sviluppatori di app coperti dalla causa somme che vanno da 250 a 30.000 dollari. La società ha anche annunciato che creerà un fondo per gli sviluppatori qualificati negli Stati Uniti che hanno guadagnato fino a un milione di dollari attraverso l’App Store. Si tratta del 99% degli sviluppatori americani, ai quali saranno garantiti pagamenti che vanno da un minimo di 250 dollari fino a 30.000. Anche in questo caso, dunque rimangono esclusi i maggiori produttori di app, come Epic e Spotify, alla guida di una coalizione di sviluppatori che cerca di rovesciare il cosiddetto walled garden di Apple.

Il giudice Gonzalez Rogers si pronuncerà sull’accordo proposto da Apple il prossimo 12 ottobre; la sentenza sul caso Epic Games è prevista in un secondo momento.

Il News Partner Program

Apple ha anche annunciato ulteriori aggiornamenti all’App Store con il lancio del News Partner Program. Riconoscendo l’importanza del giornalismo etico e di una stampa libera e indipendente, il programma include nuove iniziative atte a espandere il sostegno di Apple per questo settore. Per partecipare al programma, le organizzazioni editoriali devono fornire ai clienti l’accesso ai propri contenuti in Apple News usando Apple News Format. Le realtà che parteciperanno beneficeranno di una commissione del 15% sugli abbonamenti idonei alla loro app di notizie. Insieme all’App Store Small Business Program, questo nuovo programma contribuirà a offrire agli editori varie modalità per rendere i propri contenuti disponibili ai clienti Apple, sostenendo al contempo il giornalismo locale.

