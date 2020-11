Apple convoca la stampa per la terza volta in questo autunno. Il colosso di Cupertino ha diramato l’invito per un evento in programma il 10 novembre alle 10:00 ora californiana (le 19 italiane). L’attesa è per Apple Silicon, il nuovo chip basato su architettura Arm e sviluppato in casa dalla Mela, che rimpiazzerà i processori Intel sui computer Mac.

L’invito recita “One more thing” (“ancora una cosa”), la frase usata da Steve Jobs a partire dal lontano 1999 durante gli eventi per presentare l’ultimo prodotto, quello più importante.

Advertisements

Dopo i nuovi Apple Watch, iPad e iPhone mostrati nelle scorse settimane,

Advertisements

sarà probabilmente la volta dei Mac con il nuovo chip “fatto in casa”. L’Apple Silicon è stato svelato a giugno alla conferenza annuale degli sviluppatori, e in quell’occasione la società ha preannunciato l’arrivo dei primi computer entro la fine del 2020.

Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram