Cosa succederà quando non ci saremo più? Che ne sarà degli accessi ai nostri account sui social, sul telefono, sui servizi cloud? Man mano che la vita diventa sempre più digitale vale la pena porsi questa domanda e cominciare a studiare le contromosse. Anche solo per scaramanzia.

Pure Apple ha iniziato a pensarci, e durante la conferenza Wwdc che si è tenuta virtualmente nella settimana del 7 giugno, ha presentato la sua interpretazione del problema dell’eredità digitale: si chiama Digital Legacy ed è un servizio per nominare un “erede” dell’Apple Id, non dissimile da quello creato da Facebook.

La Digital Legacy in breve

Digital Legacy permette di individuare un contatto che ha il permesso di ereditare le informazioni, cioè di accedere ai dati sui server di Apple in caso di morte di una persona

Il contatto deve dimostrare la sua identità e avere il certificato di morte della persona di cui si sta trattando

La procedura non è automatica , ma verrà verificata manualmente da un dipendente di Apple

L’erede digitale non potrà comunque accedere ad alcuni dati su iCloud, come le ricevute dei pagamenti o i dettagli della carta di credito

La procedura verrà attivata questo autunno negli Stati Uniti con le nuove versioni dei sistemi operativi di Apple, ma non è stata ancora annunciata per il mercato europeo

Secondo gli esperti di privacy, questa soluzione solleva comunque dei dubbi

Che cosa bisogna fare

Apple ha presentato Digital Legacy durante la conferenza degli sviluppatori, ma non ha indicato i tempi del rilascio o in quali Paesi sarà possibile attivare questa forma di “legato digitale”. Insieme all’aspetto tecnico, è significativo quello procedurale: per poter accedere ai dati, l’erede digitale che è stato nominato dalla persona defunta dovrà avanzare richiesta ad Apple con un certificato di morte.

Inoltre, l’eredità digitale non è completa: Apple darà l’accesso ai dati di chi è scomparso, ma non a tutti i dati. L’erede (digitale) non potrà accedere ai dati economici delle transazioni con la carta di credito, alle ricevute dei pagamenti e ad altre informazioni che l’azienda americana non ha ancora svelato. Questo perché la Digital Legacy, al di là del nome, non è un’eredità vera dal punto di vista giuridico e gli aspetti patrimoniali vengono gestiti in maniera differente a seconda dell’eventuale grado di parentela e delle differenti legislazioni nazionali.

Che cosa serve

Gli utilizzatori di iPhone che hanno intenzione di prepararsi dovranno avere almeno all’inizio un Apple Id registrato negli Stati Uniti, perché a ora è questo l’unico mercato dove Apple intende attivare la funzionalità, che comunque non è automatica. Per poter accedere alle foto e alle altre informazioni che rimangono “bloccate” all’interno del telefono è necessario che un funzionario dell’azienda verifichi la fondatezza della domanda, che come detto dev’essere accompagnata da un certificato di morte della persona scomparsa.

La funzione, che è analoga a quella di Facebook per “ereditare” gli account in caso di morte, è in realtà un modo per stabilizzare e dare un processo ordinato alle richieste che Apple, come tante altre grandi aziende, riceve ormai in numeri sempre crescenti dai parenti dei defunti: con il passare del tempo, la digitalizzazione avanza, la nostra vita diventa sempre più online e l’importanza dell’accesso a questi account diventa altrettanto importante che avere la doppia firma sul conto corrente o sulla cassetta di sicurezza, oppure trovare un taccuino con gli appunti che dicono dove si trovano le cose preziose di famiglia.

Poter accedere è il modo per preservare informazioni importanti e il ricordo della persona cara, che altrimenti rimarrebbe inaccessibile e finirebbe per essere cancellata. Scomparendo nel nulla digitale.

