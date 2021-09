Apple terrà un evento speciale il 14 settembre, ed è facile capire che sarà il trampolino di lancio per una nuova linea di iPhone. Dal 2013, l’azienda di Cupertino ha presentato i nuovi iPhone a settembre ad eccezione del 2020, quando invece l’evento di fine estate fu dedicato ad Apple Watch, a causa dei ritardi di produzione degli smartphone dovuti all’emergenza Covid. Il gigante di Cupertino non prevede cambiamenti radicali nel design degli iPhone di quest’anno. La maggior parte degli analisti è concorde però nell’ipotizzare migliorie rilevanti al processore, che si chiamerà A15, e alle fotocamere, soprattutto per quanto riguarda le capacità di registrazione video.

La nuova linea di smartphone dovrebbe espandere la funzione di modalità Ritratto anche ai filmati e aggiungere un formato di registrazione professionale che favorisce l’editing e la correzione colore come nel caso delle riprese con foto-videocamere professionali. La modalità Ritratto utilizza il sensore di profondità del telefono per mettere a fuoco i volti sfocando lo sfondo, permettendo ai fotografi amatoriali di realizzare scatti che simulano la profondità di campo degli obiettivi professionali.

Oltre all’iPhone, c’è attesa per il nuovo Apple Watch, giunto alla settima generazione, per la versione riveduta e corretta degli AirPods, e forse per un nuovo iPad. Il lancio di metà settembre si traduce in un’impennata delle vendite nell’ultima settimana del quarto trimestre fiscale di Apple, quando milioni di consumatori acquistano gli iPhone appena usciti.

Non è chiaro infine se il nome dell’evento, “California Streaming” sia solo un facile gioco di parole sulla famosa canzone dei The Mamas & The Papas, o se invece vada letto come un indizio su qualche novità in arrivo. Molto probabilmente è solo un modo ironico per ricordare che l’evento verrà trasmesso online dall’Apple Park di Cupertino, senza pubblico in sala. L’appuntamento è per le 19 ora italiana, ovvero le 10 del mattino della California.