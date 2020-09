(ANSA) – ROMA, 09 SET – Apple ha convocato la stampa per un

evento – online a causa del coronavirus – in programma il 15

settembre in cui il colosso di Cupertino svelerà i nuovi

prodotti. L’attesa è per l’ultima versione dell’Apple Watch e

per un nuovo iPad, mentre la presentazione degli iPhone potrebbe

slittare a ottobre.

Sull’invito spedito ai media si legge la frase “Time Flies”,

il tempo vola, che lascia pensare all’Apple Watch di sesta

generazione, forse anche in versione economica, e all’iPad Air,

ridisegnato con uno schermo senza cornici.

I nuovi iPhone 12, di cui si attendono quattro modelli di

dimensioni diverse e con connettività 5G, potrebbero però

slittare. In questa direzione vanno infatti le indiscrezioni, ma

anche la dichiarazione rilasciata a fine luglio dal direttore

finanziario di Apple, Luca Maestri: “L’anno scorso abbiamo

iniziato a vendere gli iPhone a settembre. Quest’anno ci

aspettiamo che la fornitura sia disponibile qualche settimana

dopo”. Il manager non ha fornito motivazioni, ma secondo i

rumors lo slittamento del lancio degli iPhone 12 dipenderebbe in

parte da ritardi nello sviluppo del dispositivo causati dalla

pandemia di coronavirus e dai conseguenti lockdown. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram