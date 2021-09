Alla vigilia del grande appuntamento del 14 settembre in cui svelerà iPhone 13, Apple Watch Series 7 e altri dispositivi, Apple annuncia anche in Italia le nuove Mappe svelate al momento della presentazione di iOS 15. La piattaforma, già lanciata in alcuni Paesi a partire dagli Stati Uniti, è stata completamente riprogettata per essere più precisa, realistica e di aiuto agli utenti nella navigazione in auto, nelle indicazioni per i mezzi pubblici e in molti altri aspetti, comprese le guide sulle destinazioni per ispirare le persone a scoprire nuovi spunti, locali o attrazioni. Sulla base di rilevazioni e acquisizioni nuove di zecca. Si lavora, insomma, su dati nuovi. Dell’aggiornamento fanno parte anche San Marino e la Città del Vaticano.

Le nuove mappe portano dunque in dote una rappresentazione più realistica delle aree boschive e in generale naturalistiche, dell’orografia e dell’idrografia del territorio, rappresentazioni del tessuto urbano in 3D estremamente precise (fra cui quelle di oltre 80 fra i più importanti monumenti ed edifici del paese, andranno ad aumentare) che cambiano l’esperienza di consultazione regalandole un significato e quasi una consapevolezza del contesto cittadino ed extraurbano molto più profonda. Ovviamente si aggiunge da subito una lunga serie di nuove funzionalità che rendono l’uso dell’app più fluida: le indicazioni dell’assistente Siri in linguaggio naturale, l’indicazione dei limiti di velocità, degli autovelox, delle corsie giuste da imboccare negli snodi complessi e delle zone a traffico limitato. E la navigazione all’interno di luoghi chiusi come aeroporti e centri commerciali. Una su cui Apple punta molto è il rilancio di Look Around (Guardati intorno), che di nuovo mette in evidenza le ricchezze e i siti d’interesse della zona.

Gli utenti possono anche condividere un orario di arrivo previsto usando la funzione Condivisione dell’orario di arrivo con familiari, amici e colleghi con un semplice tocco o chiedendo a Siri. Il destinatario può seguirne lo spostamento e Mappe lo aggiornerà anche con una nuova stima dell’orario di arrivo del viaggiatore se si verifica un ritardo significativo.

La funzione Preferiti permette invece di avviare la navigazione verso i luoghi più frequentati dall’utente con un solo tocco mentre Flyover offre un modo per vedere alcune delle principali aree metropolitane con viste 3D foto-realistiche e coinvolgenti.

Queste funzionalità – supportate ovviamente anche su CarPlay – sono destinate ad arricchirsi ulteriormente dalla prossima settimana, quando verrà rilasciato iOS 15 per tutti gli utenti contestualmente al lancio del nuovo iPhone 13. A quel punto, proprio come per tutti gli altri mercati che godono di mappe rinnovate a questo livello, dagli Usa al Canada al Regno Unito, Mappe seguirà automaticamente l’utente sui mezzi pubblici, segnalandogli a quale fermata scendere, e offrirà informazioni dettagliate e in tempo reale (ma solo per Milano) sui trasporti cittadini. Per esempio la posizione attuale di un autobus o di un treno in viaggio e i collegamenti di sistema per aiutare la pianificazione. Arriveranno le allerte meteo, il globo interattivo da cui iniziare l’esplorazione del pianeta, nuove schede per i luoghi (compresi i dettagli delle attività all’interno delle altre, come una caffetteria in un supermercato o un negozio di vestiti in un complesso commerciale), un pianificatore del percorso variando gli orari di partenza, guide più curate (popolate da una serie di fonti affidabili tra cui Louis Vuitton City Guides, Culture Trip e Lonely Planet), una ricerca migliore e, sul finire di settembre, gli incidenti stradali in tempo reale.

“Mappe di Apple è il modo migliore per esplorare e navigare il mondo – il tutto proteggendo la tua privacy – e siamo entusiasti di offrire questa esperienza a un numero ancora maggiore di utenti con il lancio di oggi – ha detto Eddy Cue, senior vice president of Services di Apple – abbiamo ricostruito le mappe da zero, con una migliore navigazione, dettagli più ricchi, informazioni più accurate per i luoghi, e funzionalità notevoli che solo Apple può offrire, tra cui Guardati intorno, Indicazioni di Siri con linguaggio naturale e altro ancora. Ora è più facile che mai per gli utenti in Italia trovare i luoghi che amano e raggiungere la destinazione in modo ancora più veloce e facile”.

Al solito, massima attenzione alla privacy: Mappe non richiede nessuna registrazione e non è collegata in alcun modo all’ID Apple. Le funzioni personalizzate, come il suggerimento dell’ora di partenza per arrivare in tempo al prossimo appuntamento, sono create sul dispositivo e tutti i dati raccolti durante l’utilizzo dell’app, come i termini di ricerca, il percorso di navigazione e le informazioni sul traffico, sono associati a identificatori casuali che si resettano continuamente per garantire la migliore esperienza possibile e per migliorare Mappe. Non solo: l’app oscura la posizione dell’utente sui server Apple durante la ricerca di un luogo attraverso un processo chiamato “fuzzing” e converte la posizione precisa in cui la ricerca ha avuto origine in una meno esatta dopo 24 ore. Ovviamente non conserva lo storico di ciò che è stato cercato o di dove un utente sia stato.

Fonte www.repubblica.it