“Oggi è l’inizio di una nuova era per l’iPhone”. Lo afferma l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, lanciando l’iPhone 5G. Si tratta del nuovo iPhone 12, in grado di connettersi con le reti di ultima generazione. L’iPhone 12 con capacità 5G è l’11% più sottile del modello precedente, il 15% più piccolo e il 16% più leggero. E’ disponibile in cinque colori: nero, bianco, rosso, blu e verde.

Apple lancia l’iPhone 12 con capacità 5G anche in versione mini, con uno schermo da 5,4 pollici. E annuncia che rimuoverà il caricatore e le cuffiette dalla confezione in cui vende l’iPhone 12, che così diventa più piccola e leggera, e soprattutto più rispettosa dell’ambiente.

“Per chi vuole il massimo dall’iPhone” arriva anche l’iPhone 12 Pro, annuncia Apple. Il Pro ha uno schermo da 6,1 pollici, mentre il Pro Max da 6,7 pollici, lo schermo “più grande in un iPhone e quello con la migliore risoluzione”.

Prezzi e disponibilità: Gli iPhone 12 e iPhone 12 mini partiranno da 64GB di memoria, poi 128GB e 256GB a partire, rispettivamente, da 939 e da 839 euro. iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max saranno disponibili con 128Gb, 256GB e 512GB di memoria a partire da 1189 e 1289 euro, rispettivamente. I preordini del 12 e del 12 Pro partono da venerdì 16 ottobre, con disponibilità da venerdì 23 ottobre, quelli del Mini e del Pro Max dal 6 novembre, con disponibilità dal 13 novembre.

“Le nostre case sono diventate più essenziali nelle nostre vite quest’anno. Sono lieto di introdurvi l’ultimo nato nella famiglia degli HomePod di Apple, l’Homepod mini“, dice Cook dal suo palco virtuale, introducendo anche il mini smart speaker. L’HomePod mini ha il processore 5S usato per l’Apple Watch, ed è munito della funzione ‘intercom’. L’HomePod mini costa 99 dollari, è disponibile in nero e in bianco, ed è in vendita dal 6 novembre. Al momento l’Italia non figura tra le nazioni in cui sarà attivata la distribuzione.

Fonte Ansa.it

