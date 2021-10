Tra le tante novità dell’evento autunnale di Apple, una non è stata citata direttamente da Tim Cook né dagli altri dirigenti di Cupertino. Per trovarla bisogna cercare online, sul sito della mela, alla voce Accessori. E così viene fuori un “Panno per la pulizia”, di forma quadrata, di cui non sono indicate nemmeno le dimensioni. “Il panno per la pulizia in morbido materiale non abrasivo pulisce in modo sicuro ed efficace tutti i tipi di display Apple, ed è perfetto anche per il vetro con nano-texture”, si legge nella descrizione. Come prevedibile, il panno presenta un design assai minimalista: è bianco, con un logo Apple tono su tono.

Il panno di Apple sembra dedicato soprattutto per gli utenti del Pro Display XDR. Apple avverte specificamente di non utilizzare nessun tipo di panno sul Pro Display XDR con nano-tessuto, tranne quello in dotazione con il monitor. Finora l’azienda di Cupertino non vendeva questi panni di pulizia separatamente: dovevano essere ordinati dal supporto Apple.

I display nano-texture sono caratterizzati da una speciale incisione del vetro a livello nanometrico che permette di avere una finitura opaca, con meno riflessi pur mantenendo inalterata la qualità delle immagini. E che tuttavia pare alqunato delicata, tanto che secondo Apple può essere danneggiata da altri panni per la pulizia. Il vantaggio di quello originale, però, è che si può usare per pulire i display di praticamente ogni dispositivo della Mela: l’elenco dei prodotti compatibili è il più lungo mai visto sul sito Apple, e include una settantina di apparecchi, tra nuovissimi e meno recenti. Dall’iPhone al MacBook Pro, dall’iPad (ma solo i modelli più recenti, chissà perché) all’Apple Watch. Non manca quasi nulla che abbia un vetro, anzi c’è pure l’iPod Shuffle che non lo ha.

Non è del tutto chiaro in cosa il panno di lucidatura Apple da 25 euro sia diverso da altri simili in microfibra che costano anche venti volte meno, ma è chiaro invece che il pubblico apprezza l’idea: mentre scriviamo i tempi di attesa sono di almeno un mese.