(ANSA) – ROMA, 22 AGO – I dipendenti di Apple sono contrari

al ritorno in ufficio a partire dal prossimo mese come chiesto

da Cupertino perché ritengono di aver mostrato un “lavoro

eccezionale” durante i due anni di lavoro flessibile. Un gruppo

di dipendenti, sotto il nome di Apple Together, ha iniziato a

far circolare una petizione all’interno della società per

chiedere maggiore flessibilità sul lavoro rispetto ai tre giorni

alla settimana in ufficio richiesti dall’amministratore delegato

Tim Cook a partire da settembre. La petizione, riporta il

Financial Times, osserva come molti dipendenti sono “più

contenti e produttivi” lavorando fuori dagli schemi

tradizionali. (ANSA).



Fonte Ansa.it