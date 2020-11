Era il 2005 quando Steve Jobs salì sul palco del Moscone Center di San Francisco per annunciare un cambio che si rivelò epocale: addio al chip PowerPc, fino a quel momento “cuore” dei computer Macintosh. E benvenuta Intel, nome di importanza capitale nel settore: i Mac avrebbero così cambiato completamente architettura, passando per un periodo di transizione in cui le applicazioni scritte per i chip di prima avrebberotrovato la strada verso i nuovi. E in questi ultimi 15 anni, i Mac e MacOS hanno sfruttato ogni possibile declinazione di quell’architettura. Che oggi però, dopo i successi fenomenali raggiunti da Apple con i suoi chip “fatti in casa” per iPhone e iPad.

Così oggi Tim Cook, non più al Moscone Center ma in streaming dallo Steve Jobs Theater, ha annunciato i nuovi Mac con i chip Apple Silicon. Si chiama M1 e secondo quanto detto al keynote, è un processore che punta sull’ottimizzazione prestazioni- consumi. Sia dal punto di vista della Cpu che della Gpu, la componente grafica, sulle slide presentate da Apple il chip M1 è superiore in prestazioni e inferiore per consumi ai chip per laptop in commercio. La compatibilità con le applicazioni per Intel secondo quanto dichiara Craig Federighi non presenterà problemi perché funzioneranno sui nuovi Mac con M1 attraverso il “traduttore” Rosetta 2, che le renderà compatibili in tempo reale (proprio come avvenne con Rosetta ai tempi del passaggio PowerPC/Intel). In più ci sono già diverse app e altre se ne aggiungeranno ad essere “Universal Apps”, ovvero in grado di funzionare su entrambe le architetture. E’ una replica precisa dello scenario dello “switch” a Intel di quindici anni fa. Con l’addio a Intel però sparirà Boot Camp: i Mac non potranno più avviarsi in modalità Windows. Ma la potenza di M1 renderà probabilmente più veloce ed efficiente anche la virtualizzazione di altri Os.L’introduzione della nuova linea di chip arriva quindi con tre nuovi Mac, un Macbook Pro e un Macbook Air. Ile ilsvelati oggi sono esteticamente identici agli attuali ma dentro cambia tutto: il Mac on M1 è “più veloce del 98% dei laptop Pc attualmente in commercio”, dice Apple, e le figures mostrate sono pieni di moltiplicatori: Cpu 3.5 volte più veloce, 6 per la Gpu. Caratteristiche abbinate ad una efficienza energetica che se si rivelerà pari a quanto annunciato, farà la differenza sul mercato. E poi arriva il “capo”: il primocon M1, “tre volte più veloce del notebook Pc più veloce” dice Apple, enfasi sulle capacità del Neural Engine che potenzia le capacità di machine learning e quindi intelligenza artificiale. Per ora, il Pro M1 è solo in versione 13 pollici e curiosamente questo modello top perde due porte Thunderbolt 3 (ma resta in listino il modello Intel, che ne ha quattro), ma le due che rimangono sono Usb 4, il prossimo standard dopo Usb-C. E, notizia tra le notizie, i prezzi calano: Il Macbook Pro parte da 1459 euro, l’Air da 1159 e il Mini da 819. Arrivano il 17 novembre, ma sono preordinabili già da oggi.

Insomma dalle architetture Axx, M1 prende tutto, compresa la Secure Enclave, la zona inaccessibile del chip che custodisce dati e informazioni sensibili. Appena possibile li proveremo con le app dalle richieste più intense e vi sapremo dire. Quello che è certo è che Apple ha calato il suo jolly e sopra la carta c’è scritto M1, una sfida aperta ai grandi chipmaker del mondo, che si poggia su un ecosistema decennale e solido e su una già compiuta ottimizzazione tra performance e consumi. L’addio a Intel comunque non sarà immediato: ci sono milioni di utenti Mac nel mondo da supportare e accompagnare nel processo di transizione. Anche perché quello che Apple ha svelato oggi è l’inizio di un processo generazionale che inevitabilmente ridefinirà il mercato della tecnologia, e in cui d fatto iOS e MacOS diventano un unico grande ecosistema.