(ANSA) – NEW YORK, 14 AGO – Apple si appresta a lanciare “Apple One”, una formula con cui consentirà ai suoi clienti di

abbonarsi a diversi servizi digitali di Cupertino a un prezzo

mensile più basso rispetto all’acquisto dei singoli. Lo riporta

l’agenzia Bloomberg.

Stando alle fonti citate, con gli abbonamenti unificati Apple

punta a incoraggiare i consumatori ad abbonarsi a un maggior

numero di servizi, generando più ricavi ricorrenti per la

società.

Apple One dovrebbe essere lanciato in ottobre insieme ai nuovi

iPhone 12. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram