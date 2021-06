Giugno è il mese in cui Apple raduna il suo (enorme) parco di sviluppatori, da tutto il mondo, e annuncia tradizionalmente le nuove versioni dei sistemi operativi per i suoi smartphone, tablet, computer e dispositivi indossabili e domestici. Così che i developer possano già iniziare a sviluppare applicazioni sulle piattaforme che poi arriveranno in versione pubblica a settembre, accompagnando i prossimi iPhone, Watch e quanto altro previsto dalla casa della Mela. Ma non solo: la Worldwide developer conference (Wwdc in breve) è anche il teatro in cui può capitare che Apple sveli qualche sorpresa, spesso inattesa e non prevista nemmeno dagli inevitabili “leak” dei giorni precedenti all’evento. E dopo il keynote, c’è tutta una settimana di incontri, seminari, approfondimenti e lezioni dedicate agli sviluppatori. Anche quest’anno, causa pandemia, tutto l’evento non è in presenza, ma in streaming globale dall’Apple Park di Cupertino, California.



Craig Federighi, vice presidente Apple, durante il Keynote

La Wwdc 2021 si apre con una presentazione video con Tim Cook che entra sul palco dello Steve Jobs Theater, accolto da una platea di avatar colorati dei developer che non possono essere fisicamente lì. La parola va poi a Craig Federighi che introduce iOS 15. Le prime battute sono per FaceTime, il sistema di comunicazione video della Mela, che diventa una piattaforma di comunicazione evoluta. Oltre ai miglioramenti audio e video, c’è ora SharePlay, che permette di condividere in tempo reale, sincronizzandoli, i contenuti tra più persone. Ovvero si può guardare un film o ascoltare musica insieme anche a distanza, e la funzionalità non è limitata a due persone.

Federighi invita i developer a “portare le proprie app dentro FaceTime”, confermando così la trasformazione piena in una vera e propria piattaforma. Che fa un altro salto importante: diventa multipiattaforma, uscendo dal “walled garden” di iOS e MacOS, e arrivando su Android. La chiave della WWDC di quest’anno è la “continuità”, per abbattere i confini tra piattaforme e applicazioni. Lo si vede dalla ristrutturazione di iOS con alcune componenti fondamentali che diventano vere e proprie piattaforme, dall’apertura di tecnologie come Siri e Messaggi e dall’integrazione idealmente senza alcun “salto” avvertibile tra hardware e software, applicazioni e dispositivi. Un salto software paragonabile all’unificazione hardware permessa dal chip M1, ormai cuore di tutti i dispositivi Apple tranne iPhone, che però ne condivide le capacità.

Cambiano profondamente anche le notifiche, adesso orientate al “focus” dell’utente su quelle che ritiene prioritarie o meno, che “vivono” in gruppi generati da iOS15. Le notifiche sono ora totalmente personalizzabili, organizzabili (e silenziabili), con la schermata home configurabile come un hub di tutte quelle che si desidera. Molto interessante poi il nuovo “Visual look up” che permette di utilzzare la fotocamera come un vero e proprio occhio sul mondo, con ricerca proattiva di informazioni attraverso le immagini e il riconoscimento di scritte di ogni tipo anche nelle foto, per ricercarle e indicizzarle.

Le novità per le Mappe e per il Portafogli sono di peso. Le prime acquistano una funzionalità di guida tridimensionale attraverso la fotocamera e una veste grafica completamente nuova e molto rifinita, in pieno stile Apple. Portafogli ora può incorporare chiavi per le stanze in hotel e anche documenti personali. Grande focus poi sulla Salute, con un monitoraggio preciso della postura durante il moto e da fermi, e possibilità avanzate di condivisione dei dati, che possono diventare anche permanenti e automatiche con uno o più contatti. Qui la privacy è fondamentale e Apple sottolinea che nessuno di questi dati viene memorizzato dall’azienda. Una particolare attenzione al browser Safari che diventa uno snodo centrale della nuova “continuità” operativa tra sistemi, un punto chiave di questa nuova iterazione di sistemi. Anche hardware, al punto che nel nuovo MacOs Monterey, il Mac può diventare uno display esterno, come già accadeva con la vecchia funzione Target Display ma in modo più evoluto e flessibile. E l’introduzione di una nuova funzionalità di “spazi condivisi” porta ancora di più in questa direzione, ovvero la maggior penetrazione della rete digitale nelle necessità di collaborazione nel mondo reale.

iPadOS 15. La specifica versione per tablet di iOS si avvicina sempre di più ad un ambiente desktop, mantenendo le specifiche di un’interfaccia touch ma ricalibrando la UI sulle possibilità e la potenza offerte dai nuovi device con chip M1. Finalmente potenziate le capacità di multitasking semplificando la gestione di finestre multiple attraverso le gesture, con obbiettivo maggiore e migliore produttività. Le novità toccano anche le app di sistema come Mail e Note, adesso aperte alla collaborazione e all’integrazione tra le app stesse, in una sorta di “continuità” che non coinvolge solo dispositivi diversi (un iPad e un Mac ad esempio) ma inizia all’interno del dispositivo medesimo.

La nuova versione di WatchOs punta su una ancora più estesa vocazione da assistente personale – e fisico, per quanto riguarda la salute. Ma la salute è anche mentale, e WatchOs 8 introduce una interessante “Gestione dello stress” attraverso consigli personali. C’è maggiore proattività per quanto riguarda la ricerca e la visualizzazione di contenuti (ad esempio variazioni meteo in tempo reale e nuove modalità di composizione messaggi), e quanto mostrato oggi sembra quasi un accenno a quello che poi sarà davvero il prossimo WatchOS, con più informazioni nel recap finale che nel keynote vero e proprio. Anche per la casa ci sono novità con Home, con un’integrazione ancora più stretta tra l’hub centrale e gli apparati domotici e la possibilità per Siri di arrivare anche su dispositivi di terze parti. E una novità anche per l’Italia: a fine anno arriva anche da noi l’HomePod Mini, lo speaker smart della Mela. E quindi più prima che poi, la rinnovata IA di Siri scenderà finalmente nel ring degli assistenti vocali domestici anche da noi.

