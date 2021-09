Dopo aver abbandonato il nome Pro Evolution Soccer, Konami ha anche annunciato la data di uscita di eFootball, nuova incarnazione completamente gratuita e votata all’online del popolare gioco di calcio. Il gioco sarà disponibile dal 30 ottobre e permetterà di usare nove squadre per giocare partite amichevoli online e offline. Si tratta fondamentalmente di un antipasto rispetto al primo corposo aggiornamento, previsto per l’autunno inoltrato.

Le squadre presenti fin da subito saranno Arsenal, Barcellona, Bayern Monaco, Corinthians Paulista, Flamengo, Juventus. Manchester United, River Plate e San Paolo. Sarà possibile sfidarsi dentro il Camp Nou, l’Old Trafford, l’Allianz Stadium, l’Emirates Stadium, l’Allianz Arena e l’eFootball Stadium.

Il primo aggiornamento aumenterà il numero di modalità di gioco, tra esse ci sarà Creative Teams, ovvero il cuore dell’attività online. Al suo interno sarà possibile comporre la propria squadra, un po’ come accadeva in myClub nei precedenti PES. Con l’arrivo di Creative Teams verranno aggiunti anche una serie di competizioni online e offline e la possibilità di far giocare assieme giocatori console e PC.

Secondo Konami, l’aggiornamento autunnale aggiungerà anche il modello di monetizzazione del gioco, che afferma sarà “ribilanciato per garantire che tutti i giocatori possano raggiungere lo stesso potenziale, indipendentemente da come acquisiscono oggetti di gioco”. Il gioco avrà tre valute: eFootball Coins (valuta reale), eFootball Points (guadagnati attraverso il gioco) e GP (guadagnati anche attraverso il gioco).

Dopo un certo numero di determinati tipi di partite giocate, i giocatori saranno ricompensati con oggetti come un contratto di nomina (che consente loro di scegliere un giocatore specifico per la propria squadra), monete eFootball o altro. Come accade in Fornite è possibile acquistare un “Advantage Match Pass” premium che aumenta il valore delle ricompense sbloccato con la progressione nel gioco.

Per quanto riguarda invece il supporto al controller PS5 e la possibilità di far giocare nelle stesse partite anche gli utenti mobile, ovviamente collegati con un controller, se ne parlerà negli aggiornamenti futuri, che dovrebbero anche introdurre alcune modifiche al gioco, come tiri speciali e altri colpi a effetto.

Konami ha inoltre ribadito che eFootball sarà una piattaforma aggiornata negli anni e che l’eventuale cambio di data, ad esempio dal 2022 al 2023 identifica solo la stagione, esattamente come accade in molti titoli che si evolvono negli anni. E anche qua il paragone più vicino resta Fortnite. Staremo a vedere se questo drastico cambio di rotta si rivelerà vincente per contrastare lo strapotere di FIFA.

