Apple Fitness+ arriverà in Italia, e in 14 altri Paesi, entro la fine dell’anno. La piattaforma per gli allenamenti, progettata intorno all’Apple Watch, conta al momento oltre 1200 programmi di allenamento, se ne aggiungono 14 a settimana, ed è stata creata lo scorso dicembre. La Mela ci punta molto: è il contraltare della ricca voce dei servizi per quanto riguarda una buona fetta dell’uso dello smartwatch, di cui ha appena presentato la Serie 7, disponibile in autunno.

Fitness+, come spiegato nel corso dell’evento in cui sono stati svelati gli iPhone 13, si aggiorna inoltre con nuovi programmi legati alla meditazione, al pilates o alla preparazione sciistica. Ma prima di entrare nel dettaglio occorre spiegare con precisione di cosa si tratta: è un servizio di fitness interamente sviluppato intorno all’orologio di Cupertino. Se non ce l’hai, il senso di moltissime funzioni viene meno. Su iPhone, iPad e Apple Tv (via AirPlay) si possono seguire lezioni video preparate e registrate da un ampio team di trainer, fra cui atleti professionisti e medagliati olimpici, visualizzando sul display le informazioni personali come il battito cardiaco, trasmesse direttamente dall’Apple Watch.

L’approccio è inclusivo: ci sono allenamenti per le persone anziane, per le persone che stanno affrontando una gravidanza, per i principianti e, appunto, dedicati alla meditazione. Ma anche programmi più intensivi. Grazie alle informazioni di Apple Watch, l’esperienza di allenamento si personalizza sessione dopo sessione. C’è anche una funzionalità, battezzata Passeggiamo, pensata solo per l’orologio: un’esperienza audio, una specie di mini-podcast studiato per spingere le persone ad alzarsi dalla sedia e concedersi una camminata. Ogni episodio vede alcune persone celebri o ispiranti, dall’attrice Jane Fonda alla cantautrice Camila Cabello fino a Carmelo Anthony, giocatore di basket professionista e 10 volte All-Star dell’Nba, raccontare 3 episodi della loro vita alternati a 3 brani che per loro hanno un particolare significato. Un modo intelligente di declinare la logica podcast in pillole di motivazione.

Dal 27 settembre arriveranno dunque anche la meditazione guidata e gli allenamenti di pilates, oltre al programma per la stagione sciistica, presentato e sviluppato dallo sciatore Ted Ligety, due volte campione olimpico e 5 volte campione del mondo, in compagnia della trainer Fitness+ Anja Garcia. Fra le novità più interessanti, che sbarcheranno dunque in tutti i mercati in cui la piattaforma arriverà entro l’anno, ci sono gli allenamenti di gruppo con SharePlay: ci si potrà allenare insieme a un massimo di 32 persone e motivarsi a vicenda in videosessioni collettive.

Le videolezioni di Fitness+ sono in gran parte registrate in inglese, ma sono disponibili sottotitoli in 6 lingue, fra cui l’italiano: “Il fantastico team di trainer Fitness+ è pronto ad accogliere chiunque voglia muovere i primi passi in questo universo, provare qualcosa di nuovo o portare gli allenamenti a un livello superiore con esercizi per il corpo e per la mente; il team di trainer Fitness+ ti aiuterà a condurre una vita più sana, indipendentemente dal tuo livello di fitness – ha spiegato lo scoppiettante Jay Blahnik, senior director di Fitness Technologies per Apple – Siamo entusiasti di introdurre nuovi allenamenti che offriranno agli utenti di Fitness+ ancora più opzioni per fare attività e tenere alta la motivazione, oltre alle coinvolgenti esperienze di Meditazione guidata, accessibili a tutti e facili da praticare nel corso della giornata. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a tutte le persone che vorranno sperimentare Fitness+ in modi nuovi, grazie ai nuovi allenamenti da svolgere da soli o in compagnia, e all’arrivo del servizio in altri Paesi nel corso dell’anno”.

Tanto per avere un’idea del livello di dettaglio in cui la piattaforma è articolata, la sezione dedicata alla meditazione consentirà di scegliere tra 9 temi (Purpose, Kindness, Gratitude, Awareness, Creativity, Wisdom, Calm, Focus e Resilience). Ogni esercizio dura 5, 10 o 20 minuti. E oltre che in video, le stesse meditazioni saranno caricate ogni settimana anche in formato audio nella nuova app Mindfulness per Apple Watch (la vecchia Respirazione, ribattezzata e migliorata), di modo che gli utenti possano fare pratica con la meditazione guidata quando e dove preferiscono, slegandosi dal display. A occuparsi delle sessioni, un gruppo di trainer specializzati in defaticamento consapevole e yoga già conosciuti e apprezzati dagli utenti, tra cui Dustin Brown, Gregg Cook, Jessica Skye e Jonelle Lewis, cui si aggiungeranno due nuovi trainer specializzati in meditazione: Christian Howard e JoAnna Hardy.

E se gli allenamenti per tonificare il corpo, come strength, core e yoga, sono tra i più popolari in Fitness+, presto si aggiungerà un nuovo tipo di allenamento a basso impatto, pilates, le cui lezioni sono per la quasi totalità eseguibili con un semplice tappetino o, al massimo, con una fascia elastica. Tutti gli allenamenti di pilates, tenuti dai nuovi trainer Marimba Gold-Watts e Darryl Whiting, durano 10, 20 o 30 minuti.

Ciliegina sulla torta, le playlist Artista in primo piano: programmi di allenamento specificamente pensati intorno ai brani di un o un’artista. A quelli già presenti si aggiungeranno prossimamente Billie Eilish, Calvin Harris, Imagine Dragons e Nicki Minaj. I tipi di allenamento includono cycling, rowing, Hiit, strength, yoga, dance e treadmill.

Capitolo prezzi: negli Stati Uniti, Apple Fitness+ è disponibile in abbonamento sia indipendente che all’interno dell’offerta Apple One. Come applicazione singola, costa 9,99 dollari al mese o 79,99 all’anno per 5 account. I prezzi per i nuovi 15 mercati non sono stati ancora definiti, ma è probabile siano intorno ai 9,99 euro. Non poco (anche se infinitamente meno di un abbonamento in palestra). Converrà forse prendere in considerazione il piano di abbonamento integrato Apple One. Al momento è disponibile in Italia con un pacchetto che comprende Apple Music, Apple Tv+, iCloud e Apple Arcade per 14,95 euro al mese (individuale con iCloud da 50 Gb) o 19,95 per il piano famiglia con 5 account diversi e un’archiviazione da 200 Gb. Probabile che Fitness+ si inserisca in un’offerta al momento assente dal menu italiano, chiamata Premier, che negli Usa include tutti i servizi appena citati (con 2 Tb di spazio su iCloud) più Apple News+ (che in Italia non c’è) ed Apple Fitness+ per 29,95 dollari al mese.

Fonte www.repubblica.it