Nel 2021 sono oltre 50 milioni gli italiani che si sono connessi ad internet, con un

incremento del 2,2% rispetto allo scorso anno. Navighiamo online per più di 6 ore al giorno 1

ma quanto è agevole e sicura la nostra esplorazione digitale?

Secondo una stima condotta da Ermes – Intelligent Web Protection, realtà riconosciuta tra le

top 100 mondiali nel panorama cybersecurity, ogni settimana l’utente vede – in media – più di

600 banner pubblicitari, esponendo i propri dati sensibili ad oltre 73 milioni di potenziali

“occhi digitali indiscreti”. Un banner ogni 156, infatti, è pericoloso o ingannevole 2 .

Solo nel 2020, Google ha registrato più di 2 milioni di siti web di phishing e la nascita di

46.000 nuovi siti web ingannevoli a settimana. Da inizio pandemia, sono stati identificati

più di 5.000 siti web di phishing correlati al coronavirus e l’Italia è tra i Paesi europei con il

maggior numero di siti rilevati. Ogni anno, inoltre, sono in media almeno 4 gli attacchi

di phishing/siti pericolosi con cui una persona entra direttamente in contatto: queste

connessioni pericolose non solo rallentano la navigazione, ma costano ogni 100 utenti

oltre 14Kg di Co2 pari a 15 alberi.

Tra banner, tracciamento ed annunci pubblicitari indesiderati che rallentano la velocità di

connessione, navigare online con il proprio pc risulta sempre più seccante. Gli effetti

peggiori, però, sembrano ricadere proprio sulla nostra privacy e sulla tutela dei nostri dati

sensibili.

La soluzione arriva da un team tutto made in Italy con la semplice installazione di Ermes

Web-care (https://webcare.ermes.company/), l’estensione browser capace di stravolgere

in due soli passaggi l’abituale esperienza di navigazione delle persone rendendola veloce,

senza pubblicità e sicura. La sua efficacia si nasconde dietro all’implementazione di

algoritmi di intelligenza artificiale brevettati.

“La selezione di Ermes, unica italiana, inserita da Gartner tra le top 100 AI a livello mondiale

in ambito cybersecurity e i successi ottenuti dalle esperienze maturate con aziende del

calibro di Reale Mutua e Carrefour, ci ha spinti verso la realizzazione di una soluzione b2c

con l’intento di rendere la cybersecurity alla portata di tutti e di tutelare la salute digitale delle

persone. Così nasce Ermes Web-Care” – dichiara Hassan Metwalley, CEO e Co-founder di

Ermes – Intelligent Web Protection.

Come Ermes Web-Care blocca gli annunci pubblicitari, aumenta la velocità di

navigazione e protegge la privacy delle persone

L’intelligenza artificiale sviluppata per Ermes Web-Care aggiunge un livello in più ai

tradizionali sistemi di sicurezza che analizzano la reputazione delle informazioni in entrata e

che lavorano in rete. Lavorando direttamente sul dispositivo, il filtro aggiuntivo implementato

da Ermes – Intelligent Web Protection basa il proprio algoritmo sul comportamento dei

servizi web, intercettando preventivamente o disinnescando eventuali attacchi,

consentendo alle persone di rendersi invisibili e ai dati sensibili di diventare irraggiungibili.

In questo modo, fastidiosi annunci pubblicitari, pop-up e banner non disturberanno più

la navigazione delle persone.