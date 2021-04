Diventare il presidente-allenatore della propria squadra dei sogni, acquistare e vendere su un marketplace virtuale il cartellino di un campione affermato o del talento nascosto, per raggiungere la vittoria finale: è Ipermatch, il fantasy game che unisce calcio, fintech e divertimento in un’unica app di videogioco. Sta per essere lanciata nel mondo del gaming con una Initial item offering. Tutto sarà reso possibile dalla tecnologia del momento, i token non fungibili (Nft) e dalla blockchain, che garantirà in maniera immutabile e sicura le transazioni digitali effettuate con gli Ipercoin.

Ipermatch sarà la prima start-up italiana a sfruttare una Initial Item Offering (“IIO”) per lanciare l’iniziativa: come un’asta, permetterà ai giocatori di pre-acquistare la figurina digitale preferita, per iniziare ad allestire la squadra che affronterà il torneo, a caccia del colpo di mercato. Per partecipare gli utenti interessati potranno utilizzare la web app direttamente dal sito Ipermatch.it, che metterà a disposizione anche il white paper dell’iniziativa e lo spazio per creare il proprio account.

Il gioco, organizzato in modalità “freemium”, permetterà di aggiungere calciatori anche acquistando pacchetti casuali in cerca di rarità, rimetterli in vendita sul marketplace e di avvalersi delle Recurrent Item Offering, proprio come in una vera sessione “di riparazione” nel corso della stagione. Le transazioni all’interno di Ipermatch saranno possibili grazie all’Ipercoin, il “gettone” digitale validato dalla blockchain del provider Noku, il partner tecnologico che ha sviluppato gli Nft, rappresentativi dei singoli calciatori digitali.

Ciascuno di questi avrà un’individualità sportiva ed economica, certificata sui registri distribuiti, grazie a un codice univoco che ne certifica la proprietà. Le prestazioni dell’atleta, nel corso del campionato di calcio reale, saranno rielaborate dall’intelligenza artificiale di Ipermatch per generare un punteggio, che permetterà alla squadra dell’utente di scalare la classifica e vincere premi interni al gioco. Al tempo stesso, la singola “figurina” (Nft) potrà diventare un vero “asso” da collezione, per gli appassionati di Ipermatch.

La piattaforma sarà anche una community social, dove gli utenti potranno accedere a suggerimenti per imparare a gestire al meglio la propria rosa di calciatori virtuali.

I fondatori di Ipermatch sono Antonio Paone e Fabio Mazzero, neolaureati in Management e finanza. Li supporta un advisory board composto dai professionisti di N1 Advisor, esperti in strategia e finanza d’impresa, insieme a Umberto Piattelli, avvocato di diritto finanziario (tra i primi cento in Italia, secondo Milano Finanza) di Osborne Clarke.

“Il desiderio di socializzare attraverso i videogiochi si è affermato sempre di più in tempi di lockdown e distanziamento sociale, tanto che otto italiani online su dieci li hanno usati nel 2020 – spiega Piattelli -. Ipermatch intende agganciare questo trend, offrendo tecnologie sicure, un’app intuitiva e una esperienza utente coinvolgente e realistica. Per questo siamo fiduciosi che i 25 milioni di ‘tifosi-allenatori’ d’Italia ne potranno avvertire la portata rivoluzionaria al primo impatto”.

Fonte Ansa.it

