Arrivano nuove tecnologie per la distribuzione dei canali tv nelle case degli italiani. E’ appena iniziata, infatti, la transizione verso il sistema di trasmissione DVB-T2, il nuovo standard del digitale terrestre che già permette di ricevere contenuti di altissima qualità in 4K e anche in 8K. Questa novità rappresenta lo scenario di fondo di una grande rivoluzione tecnologica, riguardante ogni aspetto della produzione e del broadcasting radiotelevisivo, che sarà sotto ai riflettori a “MAF – Milano Audiovisual Forum”, seconda edizione dell’unico evento in Italia dedicato alla filiera dell’audiovideo e del broadcasting. Questo evento internazionale, in programma nei giorni 29 e 30 ottobre presso il Centro congressi Stella Polare di Fiera Milano Rho, è organizzato da Pentastudio in collaborazione con HD Forum Italia (HDFI) e riunirà i massimi esperti ed operatori del mercato italiano ed europeo della televisione e dell’audiovisivo.

Il programma di “MAF” prevede lavori in plenaria con ospiti d’eccezione che si confronteranno su tematiche di grande attualità, tra le quali spiccano le nuove forme di advertising e la lotta alla pirateria, ma anche la valorizzazione del patrimonio audiovisivo e il racconto dei grandi eventi sportivi, sempre più driver del sistema audiovisivo e televisivo, a valle delle Olimpiadi di Parigi e in vista delle prossime Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Sul fronte della produzione, protagonisti saranno l’intelligenza artificiale e gli studi virtuali. Sempre in plenaria, si svolgerà poi la “HD Forum Conference 2024”, la conferenza annuale della principale associazione di filiera nel campo delle tecnologie per il broadcasting. Previste anche alcune masterclass tematiche, con sessioni di formazione sui temi tecnici di maggiore attualità organizzate da esperti e aziende leader nel settore audiovisivo. Non meno importante sarà l’attività di networking, con un’“Area B2B”, dedicata agli incontri bilaterali tra aziende e professionisti facilitati da un software di matching, ed un’“Area Demo” con uno spazio espositivo dove sarà possibile esplorare e testare le ultime soluzioni e tecnologie del settore audiovisivo. Ai lavori parteciperanno organizzazioni e aziende specializzati nel media broadcasting e nella produzione video, produttori e sviluppatori di hardware e software per la produzione, trasmissione e fruizione di contenuti audiovisivi, operatori delle telecomunicazioni e manager nei settori IT (Information Technology), OTT (Over The Top) e advertising.

“Al Milano Audiovisual Forum si incontreranno gli stati generali dell’audiovisivo e del broadcasting, chiamati ad analizzare criticamente le trasformazioni tecnologiche in atto, dai nuovi standard tv all’uso degli studi virtuali fino all’intelligenza artificiale, non dimenticando le nuove tecnologie di profilazione e soddisfazione del cliente finale dei prodotti audiovisivi”, spiega Luca Baldin, direttore della manifestazione. “Questo evento consentirà di riunire i grandi protagonisti della produzione tv e video in Italia e i principali attori del mercato a livello italiano ed europeo, dando vita ad un’autentica community professionale che fornisca opportunità di confronto, approfondimento e collaborazione”.

“MAF” ha ricevuto i patrocini da parte di Confindustria Radio Televisioni, Aeranti-Corallo, Associazione Italiana Tecnici del Suono (AITS), Associazione del Personale di Produzione Audiovisivo Italiano (APAI) e Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (FAPAV). Main partner dell’evento sono MainStreaming e OMNIO, mentre i partner sono Accenture, ANIBA (Associazione Nazionale Imprese Broadcast Audiovisivo), Digitalis Multimedia, Dolby, EI Towers, Engineering, Eutelsat, Fastweb, Haivision, K-Array, Kineton, Lutech, MecTech, Mediaset, Screenlight, Sisvel, Sony, Studio Sound Service, TivùSat, Videe. La partecipazione è aperta ai professionisti del settore ed è gratuita, previa registrazione online.