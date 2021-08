Galeotto fu il manuale. Perché a Nicola Grandis, abruzzese, 43 anni, la passione per l’informatica è venuta così, a otto anni, con un manuale per computer portato in casa dal padre operaio. Niente computer, almeno all’inizio. E Nicola si è messo a studiare la teoria, in attesa di un computer sul quale mettere in pratica quanto imparato. Poi c’è stata Ingegneria informatica a Bologna (“ho lasciato dopo tre anni, avevo già dieci dipendenti e non riuscivo a dare gli esami”) e una ventennale esperienza nel settore della cybersecurity. Adesso Nicola è a capo di Asc27, una startup che ha lanciato nel marzo 2020 per esplorare le potenzialità della IA, e che con Asimov, uno dei suoi prodotti di punta, è stata premiata al World Artificial Intelligence Congress di Shangai come migliore startup europea e fra le migliori dieci a livello mondiale.

Nicola, come nasce l’idea di creare Asc27?

“L’idea è maturata nel 2016, quando abbiamo cominciato a capire la potenza dell’intelligenza artificiale e le sue possibili e vaste applicazioni. Nel mio gruppo di lavoro eravamo attoniti e convinti che avrebbe cambiato il mondo. Abbiamo deciso di aprire un’azienda che ne esplorasse i confini a 360 gradi. Ma per partire abbiamo aspettato il 2020 perché fino ad allora le GPU (i processori dei computer che caricano le istruzioni dei programmi e manipolano i dati) costavano ancora troppo in relazione alle performance, era roba per i centri di ricerca. Adesso il costo dell’hardware necessario per far girare programmi di Intelligenza Artificiale è abbordabile anche per le aziende. È la legge di Moore che vale anche per le GPU”.

Partenza in salita, con la pandemia e il lockdown?

“Sì, avevamo finalizzato il business plan nel settembre 2019 con l’obiettivo di partire nel marzo 2020. Proprio in quei giorni Conte ha annunciato il lockdown, ma noi eravamo determinati e siamo partiti ugualmente. Ed è stata una partenza piuttosto a razzo visti risultati e premi ottenuti nel primo anno e mezzo”.

Ma avevate già preparato i primi programmi?

“No, abbiamo sviluppato tutto dopo. Però con un team che aveva già alle spalle 20 anni di competenze informatiche (io, Silverio Di Candilo e Alessandro Capucci) e abbiamo assunto immediatamente i primi data scientist e sviluppatori”.

Quali erano le tue passioni giovanili?

“L’informatica, una passione che nasce quando avevo 8 anni. Mio padre faceva l’operaio e mia madre la casalinga, quindi non mi potevano aiutare ed ho fatto tutto da solo. Un giorno mio padre portò a casa un manuale per computer e io mi misi a studiarlo. All’inizio era tutta teoria. Però poi mi presero una specie di Commodore 64 (si trattava di un Philips MSX, con 128kb di Ram) e lì finalmente comincia a giocarci, a far frullare quello che avevo imparato con la teoria. Poi, quando avevo 11 anni, vinsi un concorso sul Televideo della Rai che mandava dei dati insieme al segnale video. Io partecipai al contest e vinsi una scheda per ricevere quei dati. Peccato che non fosse compatibile con il mio computer”.

Poi in casa arriva Internet…

“Non esattamente, se devo essere sincero. Internet costava ancora tanto, quindi mi dovetti ingegnare per hackerare la connessione. Adesso posso dirlo perché è caduto in prescrizione. Ma l’accesso al Web è stato fondamentale perché ho potuto cominciare a fare formazione e ricerca. Ancora oggi nella mia azienda tutti impiegano molto tempo in questa attività di studio, senza la quale non si realizza nulla di buono”.

Come vedi il futuro dell’intelligenza artificiale?

“Il futuro dell’intelligenza artificiale è molto ampio perché sta crescendo in maniera esponenziale, mentre noi stiamo ancora lavorando dentro la cornice teorica della IA che è degli anni 70. Attualmente noi utilizziamo GPU che sono obsolete perché non abbiamo ancora l’hardware per poter dispiegare tutto il potenziale della IA. Dobbiamo ancora fare il vero salto in questo campo, ma ci stiamo arrivando molto velocemente e quando potremo mettere in pratica quello che già conosciamo sarà una rivoluzione epocale in tutti i settori. Davvero cambierà il mondo e il nostro modo di esserci”.

Quale futuro per il giornalismo e l’informazione?

“Il giornalismo sarà enormemente potenziato, come oggi possiamo solo immaginare. L’intelligenza artificiale per il giornalista è come una sorta di esoscheletro per la mente. È qualcosa che potenzia le capacità del giornalista, che lo assiste in tutte le fasi del lavoro, ma che non potrà mai sostituirlo perché anche la nuova intelligenza artificiale non potrà essere paragonata a quella di un umano. Il lavoro del giornalista sarà al tempo stesso più creativo e più complesso di quello attuale grazie a questo esoscheletro IA che gli consentirà di reperire le notizie con più facilità e sicurezza sulle fonti, di scrivere meglio, più velocemente e con maggior successo. I giornalisti spesso aspettano le notizie dall’agenzia o hanno una dritta da un amico o da una fonte. Quando il giornalismo entrerà completamente nel mondo dell’intelligenza artificiale avrà sullo schermo dei programmi di trending topic che potrà interrogare per venire a conoscenza di potenziali notizie e capire quali dovrà seguire. Certo, se improvvisamente Elon Musk decidesse di vendere la Tesla, questo non potremo prevederlo con la IA, ma a livello di trending topic e di scrittura ci sarà un potenziamento incredibile che potrà aiutare il giornalista anche a capire come il suo pubblico comprende meglio le notizie”.

Puoi spiegare quest’ultima parte?

“La comunicazione è sempre un rapporto tra due o più soggetti, oppure un robot. Quindi quando io esprimo un mio concetto, in un certo modo assumo che sia il modo migliore anche per gli altri. Tuttavia, chi me lo dice che il modo in cui io racconto qualcosa sia il migliore per l’insieme della mia audience? Secondo me nel giro di pochissimo tempo, qualche anno, non ci sarà più l’articolo monolitico, uguale per tutti, ma ci sarà l’articolo “master” che è diciamo la base e che assumerà forme diverse in funzione del tipo di lettore che lo fruirà. Ovviamente non verrà stravolto il contenuto, ma verrà confezionato meglio – anche nel linguaggio, nell’approfondimento, nelle immagini e nei grafici – per essere capito più facilmente dalle diverse tipologie di lettori. Ecco, mi immagino un futuro per il giornalismo molto potente grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale”.

Il vostro programma Asimov fa tutte queste cose?

“Asimov supporta sia il singolo giornalista sia intere redazioni in tantissime attività. Noi abbiamo creato Asimov con l’aiuto dei giornalisti poi abbiamo creato un “pilot” per una rivista. Avendo lavorato gomito a gomito con i giornalisti, il programma è predisposto per supportare tutti i processi redazionali. Anche quelli decisionali: cosa dovremmo pubblicare, cosa stanno pubblicando gli altri, l’intelligenza artificiale che suggerisce mentre scrivi come confezionare i contenuti, quali video o foto inserire nel pezzo”.

Come generate i testi automatizzati?

“Quando il software viene installato da una rivista, da un quotidiano o da un media più in generale, la prima cosa che fa è leggere tutto il pregresso di quella testata, quindi digerisce anni e anni di articoli dell’archivio. In questo modo, grazie ai programmi di machine learning, la macchina crea un modello di scrittura, con stile e tono di voce caratterizzato per quel tipo di giornalismo e di audience. Così otteniamo un modello di IA super specializzato e coerente, che impara a scrivere esattamente come la rivista. Questo processo è fondamentale perché diversifica la IA che, altrimenti, produrrebbe testi automatizzati, per esempio sul calcio o la finanza, fotocopia per testate diverse come Repubblica e Corriere. Francamente inaccettabile. Invece così, l’intelligenza artificiale impara le metriche di ogni singola testata partendo dal suo archivio digitale”.

L’accesso ai dati diventerà sempre più importante, anche per gli editori…

“Sicuramente. Dopo la fase in cui Asimov impara dall’archivio, gli editori dovranno avere a disposizione o acquisire set di dati. Questa è la nuova battaglia per la concorrenza che dovranno prepararsi a fare: garantirsi l’accesso a determinate banche dati, pubbliche e private, meglio se alcune in esclusiva. Mettiamo che un editore disponga dell’accesso a determinati dataset di sport o finanza. A questo punto interviene Asimov che, anche in presenza di big data, è in grado di scrivere direttamente trasformando i dati in un testo fruibile dal pubblico. Per essere più chiari: Asimov ha imparato dall’archivio come la testata in passato ha utilizzato questi dati per scrivere articoli, quindi una volta che gli forniamo dati nuovi è in grado di replicare, praticamente in tempo reale, quel processo”.

Un esempio pratico?

“Abbiamo applicato questo processo alla generazione automatizzata di articoli sullo sport. Abbiamo preso dall’archivio blocchi dove c’erano i dati delle partite e i relativi articoli che sono stati pubblicati. In questo modo vengono analizzati centinaia, migliaia di articoli con i relativi dati. A questo punto Asimov è in grado di generare testi automatizzati e personalizzati. Sotto il prodotto Asimov ci sono decine di componenti diverse di intelligenza artificiale che vengono riconfigurate e utilizzate in vario modo”.

Che effetto fa avere ricevuto due prestigiosi riconoscimenti dal World Artificial Intelligence Congress (WIAC)?

“A luglio a Shanghai abbiamo ottenuto due riconoscimenti. Il primo come Migliore Startup europea, l’altro ci ha inseriti nella top ten mondiale del settore. Siamo orgogliosi di entrambi, ovviamente, e sempre più determinati a studiare, sperimentare e fare meglio. Pensa che in questa seconda classifica siamo presenti noi e 9 aziende cinesi. Peccato solo che non siamo potuti andare di persona. Eravamo pronti a partire, ma ci hanno avvertiti che avremmo dovuto fare la quarantena, quindi non saremmo stati presenti alla premiazione comunque”.

Chi sono i clienti di Asimov?

“L’editoria in primis, in Italia abbiamo alcune riviste, qualche grande redazione con cui stiamo lavorando e alcune agenzie incaricate di produrre contenuti per terze parti. Abbiamo anche qualche richiesta dall’estero, e la stessa tecnologia viene applicata anche dalle aziende e dalla politica”.

E che ci fanno i politici?

“Utilizzano Asimov per la preparazione di contenuti e per l’analisi di quelli prodotti da altri, esattamente quello che ci fa una testata giornalistica. La politica lo usa anche come analisi dei dati per le elezioni, monitoraggio dei social media, analisi previsionali. La materia più o meno è sempre la stessa”.

Come si integra Asimov nel workflow di una redazione?

“Dipende, noi offriamo la piattaforma completa o parte dei suoi componenti. Quindi ogni redazione può scegliere, a seconda delle sue necessità e dei problemi che vuole risolvere, quale parte incorporare all’interno del proprio CMS (il sistema editoriale) o del proprio business process. Abbiamo verificato che normalmente viene fatto un po’ e un po’, quindi alcuni processi, come dire più articolati, vengono integrati direttamente, altri vengono adottati integrando le nostre maschere già disponibili e, eventualmente, customizzabili su richiesta”.

Chi è la ragazza che sussurra alla IA?

“Renata Yusupova è la nostra addestratrice di intelligenza artificiale. In pratica utilizza processi simili a quelli che si impiegherebbero con un bambino piccolo. Lei deve selezionare tutti i mattoncini che servono all’intelligenza artificiale per capire che cosa dovrà fare quando la portiamo in produzione. Quindi il primo lavoro è individuare quali componenti serviranno, poi deve capire come li deve fornire e infine istruisce la macchina per l’apprendimento. In questo processo è supportata da tutto il team che deve controllare se un certo modello, un certo tipo di mattoni va meglio di altri. Spesso i problemi si risolvono per intuizione perché la letteratura è ancora abbastanza carente, allora i nostri ragazzi si mettono a ragionare come se la macchina fosse davvero un bambino, e questo processo li porta a creare un modello”.

Sarete presenti anche al World Artificial Intelligence Cannes Festival che si terrà a febbraio?

“Sì, anche perché abbiamo in programma di aprire una sede a Parigi entro ottobre e questa sarà l’occasione per presentare Asc27 al grande pubblico francese. L’espansione sui mercati esteri è nel nostro business plan che dopo Francia, prevede Germania, Sud America e forse i mercati del Medio Oriente”.

I giornalisti chiedono soprattutto l’alert per le notizie e la verifica delle fonti sui social media. Che avete fatto su questo terreno?

“Abbiamo l’interfaccia che chiamiamo Discovery e che appunto segue i trend sui social e nella Rete per mandare alert quando si creano cluster con particolari caratteristiche. Ma può lavorare anche su contenuti offline, come i comunicati stampa o i report che ricevono le imprese. Per quanto riguarda la verifica delle fonti digitali non abbiamo ancora un programma specifico, ma lo potremmo inserire in futuro, sappiamo come si gestisce”.

Come funziona il text to data?

“Il sistema è addestrato per ricevere set di dati e trasformarli in articoli. Quindi a individuare qual è il contenuto interessante di questi dati. Come tutti i modelli di intelligenza artificiale può funzionare anche al contrario. Quindi, dato un testo, Asimov può estrarne i dati significativi”.

Nel documentario Roadrunner, che ricostruisce la vita di Anthony Bourdain, morto suicida nel 2018, il regista Morgan Neville ha inserito alcuni audio che utilizzano la tecnica dei deepfake per sintetizzare la voce del celebre chef. L’operazione ha suscitato varie polemiche etiche . Cosa ne pensi?

“L’utilizzo delle voci neurali ha già molte applicazioni e permette, ad esempio, a una persona di parlare in un’altra lingua che non conosce replicando la sua stessa voce. Nel caso di Bourdain, il regista ha utilizzato la sua voce per fargli dire cose che in effetti lo chef aveva detto o scritto in passato, ma decontestualizzandole e legandole a situazioni che non si sono mai veramente verificate nella realtà. Come dire: una sorta di ricostruzione storica che però nella storia non è mai esistita, almeno nella modalità riportata nel documentario. Per quanto ci riguarda, noi adottiamo molte precauzioni, seguiamo le leggi dell’intelligenza artificiale, e indichiamo sempre quando un contenuto è generato dalla IA. Abbiamo anche un progetto di cogenerazione di voci neurali. Nel nostro marketplace una celebrità o una persona qualunque può prestare la propria voce per la generazione di audio o anche di immagini avatar, ma ha la facoltà di regolarne l’utilizzo, di poter decidere in quali casi permettere di utilizzarla e in quali no. Quindi, tornando al caso specifico di Bourdain, secondo me non è stato un comportamento molto corretto perché l’operazione è avvenuto dopo la sua morte, di conseguenza senza alcun consenso da parte dell’interessato, e senza che il pubblico ne fosse messo a conoscenza. Questo, a mio parere, non è etico e comunque disattende le leggi sull’intelligenza artificiale. C’è tanto da lavorare ancora perché poi dovremo trovare le soluzioni etiche a problemi che si porranno inevitabilmente in questa nuova società”.

Come è composto il team che lavora ad Asimov?

“Abbiamo ingegneri del software, data scientist, sviluppatori, esperti di IA e robotica e persone dedicate al marketing. Sono tutti ragazzi giovani e sorridenti, una fortuna. L’età media è 31 anni, io, che ne ho 43, sono il vecchio. E poi siamo arrivati in questo posto che si affaccia su piazza del Popolo, messo a disposizione da Roma Capitale Investments Foundation grazie al suo direttore, Sandro Incerti, che è uno dei padri della IA. Quando ci siamo incontrati c’è stata subito una comunione di vedute e adesso è un nostro collaboratore e mentore”.

Come è composta la società? State pensando alla quotazione?

“Al momento sono il fondatore, l’amministratore e il proprietario unico. Abbiamo, ovviamente, ricevuto alcune proposte di ingresso nel capitale, ma nessuno di questi aveva la nostra stessa visione. Non è detto che in futuro questo possa accadere, ma sarà solo con qualcuno che la pensi come noi e abbia un obiettivo grande. Perché, come insegnano gli americani, l’ambizione è il motore principale, come il pane”.

