Ne discutono. Antonino La Lumia (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano): La definizione giuridica di “Intelligenza Artificiale – Il già citato Achille Colombo Clerici – Andrea Del Corno (Avvocato): L’Applicazione delle IA nel mondo della Giustizia – Susanna Rita Marangoni (Avvocata): La configurabilità di una responsabilità penale in capo alle IA – Luciano Tolomei (Ceo di Del Monte & Partners Comunicazioni): I pericoli posti dalle IA nell’ambito della cybersecurity – Fabio di Venosa (Investigatore Privato e Probiviro di Federpol): L’Intelligenza Artificiale e la nuova frontiera dell’investigazione privata.

L’intelligenza artificiale (IA) sta diventando sempre più presente in molti settori, compreso quello immobiliare. I profili che attengono al territorio implicano le tematiche riguardanti le smart cities: trasporti, rifiuti, illuminazione, logistica per la città, urbanistica, tecniche costruttive, ecosostenibilità, sicurezza urbana.

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale Nazionale di informazione online la cui testata giornalistica è registrata presso il Tribunale di Milano al n° 53 del 4/3/2015 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo – Informativa Privacy – Informativa Cookies |

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy