(ANSA) – MILANO, 30 LUG – La Commissione Europea ha dato il

via libera per l’adesione di Asstel – Assotelecomunicazioni, al ‘Patto per le Competenze’. Si tratta di un’iniziativa, lanciata

lo scorso anno dall’organo di Bruxelles, che vuole porsi come

nuovo modello volto a soddisfare le esigenze poste in essere

dalla crisi sanitaria ed economica. Il Patto mira a mobilitare e

incoraggiare tutte le parti interessate a intraprendere azioni

concrete per il miglioramento delle competenze e la

riqualificazione delle persone in età lavorativa, cooperando

attraverso partenariati. È saldamente ancorato ai principi del

Pilastro europeo dei diritti sociali e sostiene gli obiettivi

del Green Deal e della trasformazione digitale, come indicato

nella relazione della Commissione “Un’Europa sociale forte per

transizioni giuste”. Il Patto per le competenze è inoltre

accompagnato da una Carta, che delinea una visione condivisa

dall’industria, dalle parti sociali, dagli erogatori di

istruzione e formazione professionale e dalle autorità a livello

nazionale, regionale e locale, per quanto riguarda la formazione

di qualità. Tutti i membri sottoscrivono il documento e i suoi

principi chiave, accettando di rispettarli e sostenerli.

L’adesione di Asstel è strategica, visto che da sempre supporta

la necessità di investire sulle skill. La formazione, secondo

l’associazione di categoria, dovrà accompagnare la

trasformazione digitale delle imprese e del lavoro, attraverso

un percorso di riorganizzazione basato sulla riqualificazione,

potenziando le competenze professionali esistenti e

sviluppandone di nuove. (ANSA).



Fonte Ansa.it