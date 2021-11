Sistema operativo Windows oppure Apple? Se si vuole acquistare un computer, da usare a casa, per lavorare, per studiare o anche per svago, le scelte sono queste due, più o meno da sempre. Windows oppure Mac? Da qualche tempo, all’incirca dall’inizio del 2021, c’è una terza via: sono i Chromebook, i portatili basati sul sistema operativo di Google.

Come abbiamo già spiegato a febbraio e poi ancora a maggio, sono laptop dotati del sistema operativo Chrome Os di Google, basato su Linux e soprattutto sul browser Chrome e fra inizio 2020 e inizio 2021 hanno visto le loro vendite aumentare del 275% a livello mondiale.

L’Asus Cx9400

Le ragioni di un successo (non) annunciato

I Chromebook piacciono e raccolgono sempre più consensi, anche in Italia. Per capire perché, ne abbiamo parlato con Marc de Verdelhan, responsabile di Chrome Os per l’area Southern Europe, e con Massimo Merici, Business development manager di Asus, visto che le due aziende lavorano insieme per svilupparli, questi computer: “Collaboriamo con tutti i produttori per garantire che hardware e software siano integrati al meglio – ci ha detto de Verdelhan durante una lunga chiacchierata all’interno dell’Asus Gold Store di Milano – Con quelli con cui c’è una partnership più stretta, come Asus, ci incontriamo un paio di volte l’anno per valutare i progetti per il futuro, quali siano le tecnologie da sviluppare insieme e darci una roadmap, un programma di quello che vogliamo fare”.

Google ha iniziato a sviluppare i Chromebook nel 2010 e in una decina d’anni questi computer sono arrivati a sfiorare l’11% di quota di mercato; nel nostro Paese, il debutto vero e proprio è avvenuto a metà 2020, quando Google ha messo online un sito in italiano dedicato al tema (è questo) e da allora la quota di mercato è arrivata a sfiorare il 5%. Merici ci ha confermato che “la domanda è molto forte in generale, visto che in Italia siamo passati dai 2 milioni di pezzi complessivi del 2019 ai 3,5 milioni del 2020 e che quest’anno chiuderemo a 3,2 milioni” e soprattutto che è molto forte per i Chromebook: “Per Asus rappresentavano il 5% del venduto, ora siamo intorno al 10%”.

Ma perché è successo? Perché i Chromebook hanno tutto questo successo, di cui qualche settimana fa ci ha parlato anche Acer? Secondo de Verdelhan, soprattutto per due ragioni. Anzi, per tre: “A livello globale, la domanda è cresciuta tantissimo a causa della pandemia – ci ha detto – Fra didattica a distanza e smart working, le esigenze dei ragazzi e dei loro genitori, si è capito che un computer per famiglia non bastava più e ne serviva uno per persona. E queste macchine si sono dimostrate perfette per questo periodo”, perché “hanno tutte le funzionalità chieste dai clienti”. Il secondo motivo riguarda l’Italia: “Sicuramente la messa online di un sito dedicato al vostro Paese ha aiutato. E che sia arrivato proprio mentre saliva la domanda, è una gran bella coincidenza”.

La terza ragione è una ragione tecnica: “I Chromebook restano veloci nel tempo grazie agli aggiornamenti automatici di Chrome Os, che permettono loro di non diventare obsoleti – ci ha detto ancora de Verdelhan – Inoltre, l’utilizzo del cloud per memorizzare dati e informazioni non sovraccarica l’hardware, che così resta scattante e non vede calare le prestazioni col passare degli anni”.

Marc de Verdelhan

Massimo Merici

Vantaggi (e svantaggi) di un computer ancora giovane

Per creare i Chromebook, Google è partita da Android, il suo sistema operativo per smartphone, cercando di capire che cosa piaccia alle persone dei telefonini e come trasferire queste caratteristiche anche nel mondo dei computer: “Piace che siano tascabili e portatili, che abbiano una batteria che dura a lungo, l’interfaccia touch e il cosiddetto instant-on, cioè che siano subito pronti all’uso – è il ragionamento di de Verdelhan – Tranne la prima (non sono tascabili, ndr), i Chromebook hanno tutte queste caratteristiche”.

E i loro vantaggi sono appunto questi, insieme con un prezzo solitamente molto, molto competitivo, anche legato al fatto che non hanno chissà quali richieste a livello di hardware: elevata portabilità, procedura di avvio rapida che li rende sempre pronti all’uso e anche “sono dotati di un sistema operativo completo, che combina il meglio dei due mondi, quello delle app e quello dei programmi per computer”. Non come i tablet Android, insomma.

Non è tutto perfetto, comunque: per scegliere un Chromebook serve innanzi tutto un cambio di mentalità, perché sotto certi punti di vista il modo di usarlo è differente rispetto a quello di un computer tradizionale. L’idea di Google è di insistere proprio su questo: “Dobbiamo impegnarci di più nello spiegare alle persone quali siano i vantaggi del lavorare sul cloud – ha ammesso de Verdelhan – E anche convincere le aziende che queste macchine vanno bene pure per loro”.

E in futuro? Quello prossimo ce l’ha anticipato Merici: “La gamma dei Chromebook di Asus al momento va da 199 a 799 euro, ma entro Natale avremo a listino anche un detachable, un computer cui si può staccare la tastiera per farlo diventare un tablet”. E quella del cosiddetto form-factor sembra essere una delle strade che più interessano a Google in questo campo: “Vogliamo averne di più, dai notebook ai 2-in-1 (con tastiera ripiegabile, ndr), ai detachable. E vogliamo offrire la più ampia varietà possibile di dimensioni di schermi”.

Soprattutto, da Google vogliono puntare su quelle che definiscono “persone multimodal”, cioè che “lavorano, studiano, si divertono, fanno streaming sullo stesso dispositivo, che quindi deve poter funzionare bene in tanti ambiti diversi: vogliamo che sempre più app siano disponibili sia per gli smartphone sia per i Chromebook, da Instagram a Photoshop”. Tutto nell’ottica della portabilità, che non vuol dire solo andare da casa al lavoro o da casa all’università: “I nostri dati ci dicono che anche durante i lockdown le persone non hanno smesso di spostarsi e di apprezzare la possibilità di iniziare a fare qualcosa sullo smartphone e concluderla sul computer – ci ha raccontato ancora de Verdelhan – Perché con mobilità si intende anche andare dal divano alla camera da letto, fare partire un film sul Chromebook e vederlo finire sullo smartphone e viceversa”. Del resto, questo è il mondo post pandemia. E come noi, anche i computer si stanno adeguando.

