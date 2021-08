(ANSA) – ROMA, 02 AGO – “L’idea che ci siamo fatti al Clusit

è che l’attacco hacker contro la Regione Lazio si configuri

esclusivamente come attività criminale, non legata ad aspetti di

tipo ideologico. Niente no vax ma cybercrime puro, finalizzato

ad ottenere un riscatto in forma di bitcoin. Non ci sono

evidenze di attività di social engineer e phishing, quindi

dietro tutta la storia potrebbe esservi una persona che conosce

bene i sistemi della Regione, con una consapevolezza tecnica ben

specifica. Non sorprenderebbe l’esistenza di una talpa, anche

esterna. Visto l’interesse sui vaccini, ulteriori attacchi sono

attesi un po’ ovunque, dentro e fuori dal Paese”. Lo dice

all’ANSA Gabriele Faggioli, presidente del Clusit,

l’Associazione italiana per la sicurezza informatica. “Il fatto

di cronaca rende ancora più importante l’ipotesi di un cloud

nazionale – aggiunge l’epserto – con l’opportunità di accentrare

le infrastrutture e le applicazioni critiche. In questo modo si

potrà creare un network difensivo aggiornato e pronto a

rispondere agli attacchi, prevenendoli. Anche perché gli

aggressori hanno strumenti informatici più avanzati di chi si

difende ed è la collaborazione che può fare la differenza. Non è

un caso se si sia preso di mira un sito oggi fondamentale per

una parte di popolazione italiana, dove la necessità di tornare

preso operativi è la priorità. Pagando per un riscatto si

alimenta quel circolo vizioso che tiene in piedi l’economia dei

ransomware. Sin da marzo 2020, il mondo sanitario è stato messo

pesantemente sotto attacco. Ai criminali non interessa fermare

questo o quel vaccino, ma solo recuperare quanti più soldi

possibili. Lo scenario legato alla pandemia è quello che porta

maggiori vantaggi ed è lì che continueranno a rivolgersi nel

prossimo futuro”, conclude Faggioli. (ANSA).



Fonte Ansa.it