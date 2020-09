(ANSA) – ROMA, 08 SET – L’Autorità australiana a tutela della

concorrenza e dei consumatori (Accc) ha annunciato stamani

l’avvio di un’indagine sui negozi di applicazioni di Google e

Apple. L’Accc ha chiesto i pareri di consumatori e sviluppatori,

allo scopo di stilare un rapporto che prenda in esame i mercato

delle app a livello di concorrenza, efficienza e trasparenza.

Ad essere analizzato sarà l’utilizzo e la condivisione dei

dati da parte delle app, e il livello di concorrenza tra i

negozi di applicazioni di Google e Apple, si legge nella nota

dell’Accc. L’Autorità punta inoltre a capire “se nel mercato

delle app sia necessaria una maggiore trasparenza sui prezzi”.

“Vogliamo sapere di più sul mercato australiano delle app,

compreso quanto sia trasparente ed efficace sia per i

consumatori, sia per chi vi opera”, ha detto la vicepresidente

dell’Accc, Delia Rickard. “Ci concentreremo anche sull’entità

della concorrenza tra i principali negozi di applicazioni e su

come competono per la vendita con altri fornitori di app”.

(ANSA).



