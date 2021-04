(ANSA) – ROMA, 29 APR – Mentre le autorità e gli ospedali indiani lottano per contrastare le infezioni crescenti e le morti per Covid, il mondo si sta mobilitando per aiutare il paese. Oltre gli aiuti degli stati è corsa globale alla solidarietà da parte di aziende, multinazionali, titani tecnologici: in prima linea Alfabeth GoogleAmazon, Facebook, Apple, Microsoft. Sundar Pichai l’amministratore delegato di Alphabet Google, di origine indiana, ha annunciato in un tweet che Google e i suoi dipendenti spediranno forniture mediche e sosterranno con aiuti economici dell’importo di 18 milioni di dollari a associazioni già attive in India come GiveIndia e UNICEF. Il responsabile indiano di Amazon Amit Agarwal ha fatto sapere in un post che Amazon ha messo in moto la sua logistica globale per trasportare per via area dagli Stati Uniti 100 ventilatori ed equipaggiamenti medici. La Apple ha fatto sapere con un tweet di Tim Cook che sosterrà l’India, ma non ha ancora fornito dettagli sulle modalità. Mark Zuckerberg, fondatore e proprietario di Facebook ha detto che la sua compagnia sta collaborando con UNICEF, alla quale ha donato 10 milioni di dollari per rispondere all’emergenza. Satya Nadella, responsabile esecutivo della Microsoft fa sapere che l’azienda sta usando la sua voce, le risorse e la tecnologia per sostenere l’impegno globale agli aiuti. Mille ossigenatori e 500 respiratori sono stati promessi alla Croce Rossa indiana e al governo dell’Uttar Pradesh dal produttore cinese di telefoni cellulari Oppo, tra i più venduti in India. Il presidente del gruppo Blackstone Stephen Schwarzman ha annunciato che il suo fondo donerà 5 milioni di dollari per le cure e i servizi di vaccinazione alle “comunità marginalizzate”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

