Quando si parla di braccio robotico industriale si fa riferimento ad un braccio meccanico in grado di eseguire diverse operazioni all’interno di un processo aziendale. Sono molte le aziende nel mondo che oggigiorno stanno ricorrendo all’utilizzo di “cobot”, cioè robot in grado di collaborare con gli uomini e rendere i processi più efficienti. Tomas Attl il responsabile vendite della società Attl a spol. s.r.o. Továrna na stroje parla così della sua esperienza con il braccio robotico industriale: “La Universal Robots ci ha prestato il cobot per qualche mese, ma dopo solo un paio di giorni è risultato assolutamente chiaro che l’utilizzo dei robot collaborativi leggeri è esattamente la direzione giusta da seguire per modernizzare le nostre attività in futuro”.

I robot possono svolgere dei compiti molto ripetitivi e mantenere un livello di efficienza davvero molto elevato, superiore a quello della manodopera. I dipendenti delle aziende non saranno licenziati con l’integrazione dei bracci robotici ma saranno semplicemente re-impiegati in modo più efficiente. Infatti il loro compito sarà quello di gestire i robot e migliorare altre aree aziendali.

Quali sono i vantaggi di un braccio robotico industriale?

Oggi, i manipolatori robotici industriali vengono utilizzati per automatizzare saldatura, fresatura, verniciatura, taglio, rettifica, manutenzione di macchine utensili e altre attività di produzione. L’uso di robot industriali al posto di una persona, quando si eseguono operazioni tecnologiche di base, presenta una serie di vantaggi:

Migliore ripetibilità della qualità e dell’aspetto del prodotto fabbricato

Dopo aver scelto i parametri di base in basi ai quali opererà il braccio, si potrà poi raggiungere un risultato finale. Il fattore umano non è insito nel robot. Esso non conosce la fatica e non ha paura del lavoro monotono. Con la saldatura robotizzata, le saldature sono lisce, belle, pulite e uguali all’inizio e alla fine di un turno. Quando si valuta il risultato della verniciatura delle superfici con un robot industriale, sembra davvero che i prodotti siano usciti dalla stessa fotocopiatrice, sono tutti identici e perfetti, con le stesse caratteristiche.

Maggiore produttività

L’aumento della produttività spesso non si ottiene accelerando l’operazione tecnologica principale. Per la saldatura o la verniciatura di alta qualità, esistono modalità tecnologicamente predeterminate in cui la velocità di esecuzione di una persona e di un robot coinciderà. I manipolatori robotici industriali ottengono un aumento della produttività riducendo i tempi di transizione da un punto all’altro, grazie alla manipolazione più rapida dei pezzi ottenuta attraverso l’utilizzo di rotatori e manipolatori. Il robot inoltre non necessita di pause di riposo.

Il robot può lavorare su tre turni ed eseguire operazioni tecnologiche per la manutenzione dell’attrezzatura di lavoro in modalità automatica. Ad esempio, pulire l’ugello della torcia per saldatura dai depositi di carbonio o lavare la pistola a spruzzo o mescolare la vernice. Il robot può quindi sostituire fino a tre saldatrici, a seconda del tipo di prodotto e della lunghezza delle saldature.

Capacità di lavorare continuamente in un ambiente pericoloso per l’uomo

Ad esempio, un robot di verniciatura sarà in grado di lavorare senza interruzioni in una nuvola continua di vernice senza danni alla salute.

Conclusione

Con l’implementazione del braccio robotico industriale le aziende possono raggiungere risultati che non sono mai riusciti ad ottenere, tagliando sui costi e crescendo molto più rapidamente. In questo modo anche le aziende più piccole e con moderate possibilità economica sono in grado di dislocare in modo flessibile il proprio personale e migliorare tutte le performance aziendali. Il braccio robotico quindi consente di crescere sia economicamente che avere un impatto positivo sulla vita dei dipendenti che non subiranno l’alienazione aziendale.