Il volo di Branson è previsto ufficialmente per l’11 luglio 2021 alle 15 (ora italiana): si potrà seguire in diretta su YouTube

Branson volerà a bordo di una navicella Virgin Galactic, azienda aerospaziale che fa parte del Virgin Group fondato proprio dall’imprenditore britannico. Con lui, sulla VSS Unity giunta al suo 22esimo volo di test, ci sarà per la prima volta un equipaggio al completo, composto esclusivamente da dipendenti di Virgin Galactic.

“Sono sempre stato un sognatore. Mia madre mi ha insegnato a non mollare mai e a puntare alle stelle. L’11 luglio trasformerò quel sogno in realtà a bordo di un volo spaziale”. Lo scrive, sui social, il magnate Richard Brenson, che dunque transiterà alcuni minuti nello spazio nove giorni prima di Jeff Bezos

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy