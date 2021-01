(ANSA) – ROMA, 19 GEN – “Come alleati del mondo libero,

l’Unione Europea e gli Stati Uniti dovrebbero lavorare a stretto

contatto per un approccio internazionale coerente” per stabilire

le nuove regole dello spazio digitale. Lo ha detto il

commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton, nel corso

di un’intervista alla Cnn. Dopo la decisione di bandire il

presidente americano Donald Trump dalle proprie piattaforme, “i



