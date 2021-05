I giochi del casinò e le scommesse sportive sono da sempre uno dei passatempi più amati dagli italiani.

Non a caso il gioco d’azzardo rappresenta la terza impresa in Italia. In questo articolo offriremo una panoramica sui casinò online Italia illuminandone aspetti importanti e scoprendo quali sono le limitazioni alle quali operatori e giocatori devono andare incontro.

I migliori casino online Italia: dove trovarli e come sceglierli

I casino online Italia sono una realtà consolidata ed in costante crescita. Ad oggi il mercato del gioco d’azzardo online è cresciuto in maniera tanto esponenziale da saturare il settore con numerose piattaforme che offrono ai loro utenti tecnologie d’avanguardia. Bonus, promozioni, Scommesse 24 ore su 24, sono tutti aspetti che incentivano la registrazione degli utenti. A pari passo si è dovuto muovere il governo per garantire una normativa ad hoc che ne regolasse la fruizione e l’accesso.

Quando italiani i giocatori cercano i migliori casino online si ritrovano dinanzi ad un panorama ricco nel quale alle volte divincolarsi non è facile. In genere alcuni aspetti indirizzano l’utente nella scelta di casinò online sicuri e affidabili. Primo fra tutti è la licenza AAMS (oggi ADM) che ne attesta la legalità. A caratterizzare i siti degli operatori sono inoltre l’offerta di gioco che dovrebbe includere una sezione live e possibilmente provider di qualità che garantiscano alta definizione dei giochi e velocità di caricamento.

I giochi online dei casinò in Italia

Nonostante la nascita del primo casinò sia avvenuta proprio a Venezia nel 1693, ad oggi l’Italia ha solo tre sale da gioco attive. Poche risorse ma tanta passione che ha portato numerosi giocatori a favorire i casinò online.

Cosa si trova sui casino online Italia? Naturalmente il cuore pulsante dell’offerta di ogni operatore sono le slot machine. L’Italia è prima in Europa per somme giocate e numero di slot in rapporto agli abitanti: una slot ogni 143 abitanti. Seguono i giochi da tavolo e di carte come il Blackjack e la Roulette anche in presa diretta con l’avvento dei casino live.

Licenza AAMS: cos’è e perché è così importante

Il gioco a distanza in Italia rappresenta non solo una delle più grandi passioni del popolo tricolore, ma anche una vera e propria fonte di guadagno. Le giocate annuali alle slot rappresentano il 4% del PIL italiano. Tanto proficuo quanto stringente: la normativa italiana in vigore è una delle più rigorose al mondo.

Inizialmente era l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, fondata nel 1927, a controllare il gioco. È solo dal 2000 però che inizia a gestire il settore del betting e del gambling con il D.M. n. 174/98 sostituito recentemente dal D.M. n. 111/06. Nel 2012 l’AAMS (oggi ADM) è stato incorporato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ad oggi si occupa di rilasciare licenze di gioco alle piattaforme che ne fanno richiesta solo dopo aver soddisfatto rigidi requisiti. I casino online Italia e i bookmaker per essere legali devono infatti:

-avere sede fiscale in Europa

-versare un contributo di 350.000€ all’ADM

-possedere fidejussione bancaria o capacità gestionali di almeno 1,5€ milioni

-essere società a responsabilità limitata

-costituire un contratto di gioco tra concessionario ed utenti

Cos’è cambiato con il Decreto Dignità

Era il 14 Luglio 2018 quando entrò in vigore il tanto discusso Decreto Dignità che avrebbe dovuto porre un freno ai casinò online Italia e siti di scommesse arginando il problema della ludopatia. Nel mondo del gambling italiano, però, è cambiato ben poco. Secondo AgiproNews tra Luglio 2019 e Febbraio 2020 la raccolta di scommesse sportive nel nostro paese è aumentata del 17,6%.

Più che il modo di giocare è cambiato il modo di comunicare. Con il Decreto Dignità infatti si è eliminata la cosiddetta call to action, così come pubblicità e sponsorizzazioni. Di fatto per gli appassionati di slot machine e scommesse tutto è rimasto come prima, troveranno solo una retorica diversa ad accoglierli sui siti. Specialmente dopo l’intervento dell’AGCOM che ha garantito la libertà di informazione su eventi sportivi e probabilità di vincita.

