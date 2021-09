A metà strada fra un casting e un reality show televisivo: si chiama Casty, è stato ideato da FoolFarm Spa (il più grande studio europeo di start-up impegnate in intelligenza artificiale e blockchain), si tiene a Milano e lo scopo è selezionare i futuri amministratori delegati delle nuove startup.

Casty si svolge oggi, giovedì 9 settembre, ed è un vero e proprio hackathon dei Ceo (meglio: degli aspiranti Ceo), una competizione per futuri imprenditori che saranno giudicati da una giuria e dal pubblico da casa che parteciperà in diretta. Funzionerà così: 15 aspiranti Ceo (selezionati fra gli oltre 100 che hanno fatto domanda su virtualceo.it) si sfideranno in una serie di prove per dimostrare talento e capacità di leadership e saranno valutati da una giuria composta da esperti del mondo corporate e investment (top manager, business angel, imprenditori e così via) e dal pubblico sia casa sia in presenza, dalle 15 alle 21.30 nella sede di Le Village By Crédit Agricole di corso di Porta Romana, a Milano. I vincitori saranno 3 e diventeranno i prossimi Ceo e proprietari delle startup di FoolFarm: da dicembre 2021 guideranno le nuove startup che saranno presentate all’Innovation Night di FoolFarm a una platea di investitori.

Chi fa parte della giuria

Tra i giudici dell’ evento ci sono: Danilo Rivalta (CEO @ Finix Technology Solutions), Vittorio Giusti (CEO General Insurance & Country COO @ Aviva Italy), Ilaria Tagliavini (Startup Business Development @ Great Product), Barbara Avalle (COO @ Doorway), Leonardo Giagnoni (Managing Director @ Italia Angels for Growth), Alessandro Giaume (Innovation Director @ BIP Spa), Luana Bosio (Manager Programma di Innovazione @ Kaspersky ), Paolo Cellini (VP Product Innovation @ OCTO Telematics), Alberto Fioravanti (Founder, Chairman & CTO @ Digital Magics), Giovanni Strocchi (Co-Founder & Venture Partner @ BlackSheep Ventures), Giorgio Costantino (Executive Director @ CRIF Global), Francesco Gagliardi (Partner @ KPMG), Farhad Alessandro Mohammadi (CEO @ Mamazen Startup Studio), Angela Gemma (Managing Director @ Deutsche Bank) e Bassel Bakdounes (Founder & CEO @ Velvet Media).

FoolFarm è un venture builder con sede a Milano fondato nel 2020 dall’imprenditore digitale Andrea Cinelli: è un nuovo modello di incubazione di imprese verticale nel settore dell’Artificial Intelligence & Blockchain, una vera fabbrica di startup che non investe in startup già esistenti, ma le costruisce da zero attraverso un metodo industriale denominato BeFool. A differenza dei tradizionali incubatori, secondo quanto spiegato, “in FoolFarm le startup vengono create fin dalle fondamenta con l’obiettivo di avviare nuove imprese, riducendo anche di 3 volte i tradizionali tempi di maturazione e incrementando il tasso di successo oltre il 70% rispetto ai valori standard del 10-15%”.