Ennesimo capitolo della sfida legale fra Apple ed Epic Games: la giudice del caso, Yvonne Gonzalez Rogers, ha respinto una mozione dell’azienda di Cupertino che chiedeva di sospendere il provvedimento e dunque intimato al colosso di rispettare una delle ingiunzioni permanenti previste dalla sentenza dello scorso 10 settembre.

Si tratta di quella fondamentale che prescrive di consentire alle persone di pagare e alle app di ricevere pagamenti con modalità differenti da quelle legate all’App Store. In altre parole, entro il 9 dicembre Cupertino dovrà permettere l’integrazione di pulsanti e link che portino gli utenti su piattaforme esterne dove possano saldare abbonamenti o acquisti singoli di una determinata applicazione con canali diversi (come PayPal e carte di credito, evitando la mediazione obbligata di Apple).

Pulsanti e link per pagare fuori dall’App Store

L’ingiunzione, che è stata partorita all’interno dei complicati equilibri che alla fine hanno condotto alla condanna di Epic, ma anche a una significativa revisione delle mosse condotte da Apple, è essenziale, perché di fatto ridisegna una delle policy fondamentali dell’App Store, quella del paragrafo 3.1.1. Sebbene non sia poi molto chiaro il punto centrale di tutta la storia: se, cioè, indirizzando gli utenti verso pagamenti esterni alla sua piattaforma di distribuzione delle app, Apple riuscirà comunque a imporre di pagare il 30% di commissioni. Il timore di Cupertino è che senza una sorta di “trattenuta alla fonte”, incassare quei soldi sarà molto più complesso di prima.

“La mozione di Apple si basa su una lettura selettiva dei risultati di questa corte e ignora tutti i risultati che hanno sostenuto l’ingiunzione”, si legge nel nuovo ordine della giudice Gonzalez Rogers, emesso martedì scorso dopo un’udienza di Apple. In quell’occasione i legali di Cupertino avevano spiegato che l’azienda avrebbe avuto bisogno di più tempo per riscrivere le sue regole in questo ambito, quelle che fino a oggi impedivano agli sviluppatori di ricorrere a qualsiasi altro metodo di pagamento che non fosse quello integrato nell’App Store.

La richiesta di Apple: “Ci serve più tempo”

“Sarà la prima volta che Apple consentirà collegamenti in un’app per contenuti digitali. Ci vorranno mesi per capire le questioni ingegneristiche, economiche, commerciali e di altro tipo – aveva detto Mark Perry, uno degli avvocati di Apple – Devono essere pensate norme e linee guida per proteggere i bambini, per proteggere gli sviluppatori, per proteggere i consumatori, per proteggere Apple. E devono essere scritte in linee guida che possono essere spiegate e applicate”. L’argomento non ha fatto breccia nelle convinzioni della 56enne democratica giudice distrettuale del distretto Nord della California: va rispettata la scadenza del 9 dicembre. Da quel giorno un pagamento per un’app (o un servizio interno) disponibile sull’App Store di iOS e degli altri sistemi operativi potrà essere fatto in altri modi. Sempre se gli sviluppatori lo vorranno e inseriranno un link che porti all’esterno della piattaforma.

Piccolo passo indietro: la sentenza dello scorso settembre

La sentenza di settembre ha stabilito che Apple non ha violato la normativa Antitrust eliminando Fortnite, il gioco di punta di Epic Games, dall’App Store. Al contrario, è stata proprio l’azienda della Carolina del Nord a infrangere il contratto sottoscritto decidendo di distribuire il suo titolo dei record sull’App Store. Come? Implementando un sistema di pagamento alternativo. Per questo ha dovuto pagare 3,5 milioni di dollari di commissioni da restituire ad Apple. Tuttavia la giudice ha anche stabilito che, pur non essendo la Mela monopolista di un settore in cui fra l’altro neanche sviluppa titoli in proprio, il tema è legato alle transazioni e non ai contenuti. Per cui ha comunque sanzionato le pratiche anticoncorrenziali del gruppo che avrebbe nascosto informazioni critiche ai consumatori e ridotto le loro scelte. L’ingiunzione permanente contro cui Apple ha inutilmente chiesto una sospensiva nasce appunto da quelle constatazioni.

La posizione di Apple: “App Store ne uscirà sconvolto”

In realtà, secondo i legali di Apple, l’azienda avrebbe già onorato uno dei due cambiamenti previsti. Lo scorso agosto, per esempio, ha rimosso la regola che impediva agli sviluppatori di contattare gli utenti via mail. Lo ha fatto controvoglia, perché rimane convinta che i collegamenti in-app siano una minaccia per la fiducia e la sicurezza degli utenti: potrebbero consentire agli sviluppatori di truffare gli utenti o inviarli verso siti malevoli. “Crediamo che questi cambiamenti, se Apple sarà costretta a implementarli, sconvolgeranno la piattaforma e danneggeranno i consumatori – ha detto Perry – Danneggeranno gli sviluppatori. Questo è un dato di fatto. Sta per succedere”.

Per Epic, invece, la richiesta sarebbe stata solo una tattica per guadagnare tempo: “Apple non fa nulla a meno che non sia costretta a farlo”, ha accusato l’avvocato Gary Bornstein. In effetti anche la giudice ha respinto la mozione proprio perché non indicava un periodo di tempo preciso, ma domandava una sospensiva a tempo indeterminato. Tesi in qualche modo confermata dallo stesso legale di Cupertino, che ha spiegato come l’obiettivo fosse appunto bloccare l’inserimento del nuovo sistema finché il caso non fosse risolto in appello, “perché vinceremo”.

Intanto il piano è di riproporre la stessa richiesta alla corte d’Appello per il Nono circuito, una corte federale con giurisdizione di appello sopra le corti distrettuali fra cui quella del Nord della California. Ma il 9 dicembre l’App Store dovrà comunque consentire quanto deciso dal tribunale.

