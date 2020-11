Intel ha annunciato il brand Intel Evo, una piattaforma per la progettazione di laptop, co-ingegnerizzati e certificata attraverso il programma di innovazione Intel Project Athena. Si tratta di laptop dotati di processori Intel Core di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe e sono verificati per rispondere alle specifiche Second Edition e ai Key Experience Indicator (KEI) di Project Athena. Nel 2019, sulla base di ricerche

effettuate sul campo per studiare il modo in cui le persone utilizzano i propri laptop, Intel ha sviluppato metriche tecniche denominate KEI come indicatori basati sull’esperienza attraverso cui misurare tutti i design basati su Project Athena. Nel 2020 Intel ha intensificato la propria metodologia di testing perché sia ancora più aderente alla realtà: le verifiche dei dispositivi di seconda edizione prestano attenzione all’interazione tra attività locali e attività basate su cloud per riflettere meglio l’attuale ambiente di lavoro agile. Intel ha inoltre intensificato i test sui carichi di lavoro e sul numero di attività per la misurazione dei KEI – 25 attività contro le 15 della prima edizione – per aiutare a far sì che i design forniscano le esperienze e le tecnologie promesse anche in condizioni operative reali. Questi i principali parametri richiesti: prontezza di risposta continua della batteria; riavvio del sistema da standby in meno di 1 secondo; nove o più ore di durata della batteria in condizioni di utilizzo reale con sistemi dotati di display FHD; ricarica rapida con fino a 4 ore di utilizzo in meno di 30 minuti su sistemi dotati di display FHD. A oggi, più di 20 laptop sono stati certificati per la piattaforma Intel Evo e lanciati dai partner di Intel. Eccone alcuni.