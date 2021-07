(ANSA) – ROMA, 12 LUG – Otto italiani su 10 ritengono che

l’accesso a internet debba essere garantito a tutti, ovunque e

comunque, e la percentuale di chi la pensa così sale al 93,6%

tra i giovani. Per l’80,2% (l’85,2% dei giovani) i costi di

connessione dovrebbero essere finanziati, per intero o in parte,

dalla fiscalità generale, rimuovendo ogni barriera d’accesso, a

cominciare da quella economica. Sono alcuni dei risultati del

Rapporto “Il valore della connettività nell’Italia del dopo

Covid-19”, realizzato dal Censis in collaborazione con WindTre.

Gli italiani dotati di una connessione a internet sono 46

milioni. Di questi, il 65,5% si connette sia tramite la rete

fissa che quella mobile, il 14,1% solo da mobile, mentre il

12,1% solo da fissa. Per l’88,9% degli italiani che ne erano

dotati, la propria connessione su rete fissa ha funzionato bene

durante l’emergenza sanitaria. Per otto italiani su 10, inoltre,

è necessario far pagare una tassa ai giganti del web.

“La vita quotidiana degli italiani è permeata dal web”,

prosegue il Rapporto. Il 91,5% tiene contatti online con

familiari, amici e conoscenti. Il 78,9% usa internet per

questioni legate alla salute. Il 75,9% per pagare bollette,

multe e tasse. Il 75,5% per le attività del tempo libero: dal

gaming online ai film, dalle serie tv alle partite di calcio. Il

74,1% lo utilizza per fare acquisti online. L’86,9% degli

occupati usa il web per lavoro, mentre l’83,6% degli studenti

per le attività didattiche. 13 milioni di italiani vogliono

potenziare nei prossimi mesi la propria connessione su rete

fissa, mentre tre milioni vogliono attivarla per la prima volta.

E il 60,4% è favorevole a rendere il 5G subito operativo ovunque

(il dato sale al 67,4% tra i laureati e al 77,3% tra i giovani).

Solo il 14,4% si dichiara contrario, ritenendolo dannoso per la

salute. (ANSA).



Fonte Ansa.it