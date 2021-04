L’ultima novità è di qualche giorno fa. Amazon ha aperto a Spitalfields nella zona di Londra Est un negozio di parrucchiere che si basa sulla realtà aumentata. Il cliente siede di fronte a un tablet touch incorporato nello specchio e smanetta sui comandi per vedere come gli stanno nuovi colori, tagli, forme. L’effetto è immediato e assolutamente verosimile, così consente di capire in anticipo se la nuova acconciatura è adatta oppure no e di scegliere senza il rischio di brutte sorprese. Uno dei tanti usi che dimostrano come la realtà aumentata sia ormai parte della nostra vita quotidiana. Di recente, del resto, anche l’Ikea si è rivolta a questa tecnologia per offrire ai propri clienti un’esperienza curiosa. La app Ikea Place consente di visualizzare la stanza in cui ci si trova e di inserirvi un modello 3D virtuale di un mobile, dal tavolo al divano fino a una coppia di sedie, in modo da capire l’effetto che farebbe se acquistato.

Nel mondo del gioco è ormai una regola

Utilizzi pratici della realtà aumentata, che interessa anche tutte le industrie e i mercati. Uno dei quelli più coinvolti è il settore del gioco e dell’igaming. Applicata al mondo dei giochi, infatti, la AR favorisce emozioni moltiplicate e divertimento assicurato. Come dimostrano molti giochi già in commercio e che vengono praticati sul telefonino, ma consentono di sentirsi coinvolti a 365 gradi. Un’esperienza che riguarda anche giochi come il poker o le slot machine, come dimostrano i successi di siti quali 888 Poker, sempre disponibili a sperimentare innovazioni e nuove formule tecnologiche. Ma prima di continuare con la rassegna dei settori in cui la realtà aumentata sta sfondando e regalando sorprese, conviene fare un passo indietro e capire di che cosa si tratta. Come accennato dal nome, la realtà aumentata o augmented reality (AR) non genera un ambiente digitalizzato, ma punta a migliorare e potenziare la visione della realtà che abbiamo. Per farlo utilizza scritte, ologrammi ed elementi che aggiungono informazioni e si rivolgono direttamente ai nostri sensi e alla nostra percezione sensoriale.

Realtà aumentata, dettagli e vantaggi

La realtà aumentata consiste dunque nell’estensione della realtà realizzata con il computer e può coinvolgere tutti i sensi, anche se di solito è la vista quello più sollecitato, perché gli oggetti resi ancora più vividi grazie a immagini e video generati via computer. Per adoperare la realtà aumentata si usano, ad esempio, visori con lenti su cui vengono proiettati segnali digitali, come i Google glasses. Ma gli elementi che “aumentano” la realtà possono essere aggiunti anche con un dispositivo mobile, come lo smartphone, oppure usando un computer dotato di videocamera o altri sensori, come guanti speciali che coinvolgono il tatto e la manipolazione. Alla realtà si aggiungono informazioni multimediali e il gioco diventa ancora più travolgente, visto che si possono utilizzare la voce, il corpo, il movimento e non più solo gli occhi. Tra le possibili applicazioni, in ambito di gioco, rientra ad esempio Pokémon Go, ma sono tanti i settori che approfittano di questa nuova tecnologia, dalla costruzione alla manutenzione, dalla medicina alla navigazione.

Tanti i progetti da tenere d’occhio

Qualche esempio degli sviluppi futuri? Microsoft ha appena vinto un contratto da 22 miliardi di dollari per costruire visori per la realtà aumentata per le forze armate statunitensi, che rendano i soldati più efficienti. Anche Tim Cook, la mente di Apple, ha dichiarato di recente in una intervista al New York Times, che la realtà aumentata è il futuro del mercato, il che fa sospettare che anche l’azienda stia lavorando su questo fronte. Quanto a Mark Zuckerberg di Facebook, starebbe riflettendo sulla possibilità di creare un braccialetto che interpreta i segnali del polso e consente di fare test clinici senza nemmeno andare in ospedale. Secondo il Sole 24 ore, inoltre, un miliardo di smartphone e tablet possono già oggi offrire esperienze aumentate e la previsione è che nel giro di un anno 100 milioni di consumatori saranno in grado di fare acquisti utilizzando la realtà aumentata. Una tendenza che riguarderà tutti i settori, compreso quello del gaming on line e degli eSport, tra i quali ovviamente il calcio in primo luogo. Ma le possibilità sono davvero infinite, soprattutto se si tiene conto dell’audience e della passione che la anima e la porta a dedicare tempo alle scommesse e ai pronostici per campionati e sfide internazionali.

