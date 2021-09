Si chiama Jared Isaacman, è appassionato di aviazione, ha 38 anni ed è lui il miliardario americano a capo della missione Inspiration4 di SpaceX che, per la prima volta nella storia, ha lanciato nello spazio quattro cittadini americani senza astronauti professionisti. Quanto Isaacman abbia sborsato alla società di Elon Musk per salire a bordo della navicella, e per offrire poi il viaggio agli altri tre ospiti, non è stato svelato. Tra l’altro, la missione non soltanto gli consente di vedere avverato il suo sogno di sempre di andare nello spazio, ma si pone anche l’obiettivo benefico di raccogliere 200 milioni di dollari per la ricerca contro il cancro pediatrico.

A ogni modo, al “timoniere” di Inspiration4 di certo le possibilità economiche non mancano. Basti pensare che Forbes, nella classifica dei miliardari mondiali, attribuisce a Isaacman una ricchezza netta calcolata in tempo reale al 15 settembre pari a 2,4 miliardi di dollari. Merito principalmente della sua partecipazione del 38% in Shift4 Payments, la società che opera nel settore dei pagamenti digitali e che lui stesso ha fondato – come spiega il sito internet dell’azienda – nel 1999, quindi all’età di 16 anni, dal seminterrato della casa della sua famiglia, a Far Hills, nel New Jersey.

Ebbene, oggi Shift4 Payments, guidata da Isaacman come amministratore delegato (chief executive officer) e sbarcata alla Borsa di Wall Street nel 2020, in piena emergenza pandemia, vale qualcosa come 6,5 miliardi di dollari, forte di ricavi annui che l’anno scorso hanno raggiunto i 767 milioni di dollari. A chi gli domandava se non avesse paura di sbarcare sul mercato azionario in un momento tanto delicato, Isaacman ha replicato: “Le persone dovranno pure mangiare, no?”, riferendosi al fatto che Shift4 Payments “processa” oltre 200 miliardi di dollari di pagamenti l’anno, molti dei quali proprio per ristoranti e alberghi.

A testimoniare la grande passione per l’aviazione dell’imprenditore trentottenne è, però, la nascita di Draken International, da lui fondata nel 2011, all’età di 28 anni. Si tratta di un’azienda del settore della difesa che addestra piloti Air Force e che gestisce una delle più grandi flotte private del mondo di aerei ex militari. Soltanto che oggi non è più sua, perché ha venduto la partecipazione di maggioranza al colosso del private equity Blackstone, nel 2019. E per un prezzo misterioso ma a nove cifre, vale a dire nell’ordine delle centinaia di milioni di dollari.

