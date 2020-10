(ANSA) – PECHINO, 21 OTT – La Cina ha espresso la sua “forte

insoddisfazione” sulla mossa della Svezia di escludere dalle

reti 5G i colossi hi-tech Huawei e Zte, chiedendo la “correzione

delle azioni sbagliate” adottate sui timori per la sicurezza.

“In assenza di prove, la Svezia ha utilizzato la sicurezza

nazionale come scusa per diffamare le società cinesi, reprimere

apertamente le società di tlc cinesi e politicizzare la normale

cooperazione economica”, ha affermato il portavoce del ministero

degli Esteri Zhao Lijian che, in conferenza stampa, ha chiesto a

Stoccolma una linea “obiettiva ed equa”, oltre a “correggere le

azioni sbagliate” per evitare colpi alla cooperazione

bilaterale. Nell’escludere i due gruppi dallo sviluppo delle

reti 5G, l’autorità delle tlc di Stoccolma ha definito la Cina “una delle più grandi minacce alla Svezia”, denunciando i legami

tra le aziende e il Partito comunista. (ANSA).



