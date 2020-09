(ANSA) – PECHINO, 08 SET – La Cina ha annunciato la sua

iniziativa per stabilire gli standard globali sulla sicurezza

dei dati, affermando di voler promuovere il multilateralismo

nell’area in una fase in cui “singoli paesi” stanno “facendo i

prepotenti” su altri e stanno “andando a caccia” di società.

Il ministro degli Esteri Wang Yi, al Seminario internazionale

sulla governance digitale globale, ha detto, senza nominare gli

Usa in modo esplicito, che “le regole generali sulla sicurezza

dei dati, che riflettono i desideri di tutti i Paesi e

rispettano gli interessi di tutti, dovrebbero essere raggiunte

con la partecipazione universale di tutti”.

L’iniziativa sollecita le aziende tecnologiche a impedire la

creazione delle cosiddette ‘backdoor’ in prodotti e servizi che

potrebbero consentire di accedere illegalmente ai dati, nonché

ai partecipanti di rispettare la sovranità, la giurisdizione e i

diritti di gestione dei dati di altri Paesi. Inoltre, impegno

generalizzato per i partecipanti a evitare la sorveglianza su

larga scala di altri Paesi o l’acquisizione illegale delle

informazioni di cittadini stranieri con le tecnologie IT.

La mossa di Pechino è maturata a un mese dal lancio del piano

Usa sull’eliminazione delle app cinesi “non attendibili”

nell’ambito del programma “clean network”.

Wang non ha specificato natura dell’iniziativa ed eventuale

adesione già espressa da altri Paesi, ma ha lamentato il fatto

che “alcuni singoli Paesi stanno perseguendo in modo aggressivo

l’unilateralismo, gettando acqua sporca su altri Paesi con il

pretesto della pulizia”. E stanno anche “conducendo la caccia

globale alle aziende leader di altri Paesi con il pretesto della

sicurezza. Questo è semplice bullismo e dovrebbe essere

contrastato e respinto”, ha aggiunto il ministro in quelli che

sono apparsi riferimenti allo scontro in corso con Washington

che ha coinvolto, tra le altre, le società Huawei e TikTok.

(ANSA).



