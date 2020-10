(ANSA) – PECHINO, 21 OTT – Un’ondata di Ipo e una

crescita

solida dell’hi-tech hanno aiutato i miliardari cinesi a sommare

più di 1.500 miliardi di dollari alla loro ricchezza, portando

il valore complessivo a 4.000 miliardi: Jack Ma, co-fondatore di

Alibaba, è al vertice con una fortuna di 59 miliardi. Il

trend, a dispetto della pandemia del Covid-19, è stato il più

rapido di sempre, secondo la Hurun Rich List 2020, la classifica

della rivista Hurun che traccia la ricchezza in Cina

riproducendo il modello di Forbes negli Usa. La Cina ha creato

257 miliardari nell’ultimo anno, pari a una media di 5 nuovi

paperoni alla settimana, portando il totale a 878, superando i

788 miliardari negli Stati Uniti. “Il mondo non ha mai visto

tanta ricchezza creata in un solo anno – ha notato Rupert

Hoogewerf, presidente del Rapporto Hurun e ricercatore capo -.

Gli imprenditori cinesi hanno fatto molto meglio del previsto.

Malgrado il Covid-19, sono saliti a livelli record”. L’impennata dei mercati azionari cinesi, l’ondata di offerte

pubbliche iniziali e la forte crescita del settore tecnologico

hanno alimentato l’ultimo boom miliardario del Paese. (ANSA).



