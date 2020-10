(ANSA) – ROMA, 28 OTT – Amazon appone un’etichetta alle merci

che rispettano l’ambiente. Il colosso di Seattle lancia oggi in

Europa il “Climate Pledge Friendly”, un programma che identifica

i prodotti dotati di una o più delle 19 certificazioni di

sostenibilità. Lanciata il mese scorso in Usa, l’iniziativa

debutta ora in Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito

con oltre 40mila merci per lo shopping “verde”. La novità arriva

a una settimana dall’annuncio dello stop alle vendite di oggetti

in plastica monouso.

La selezione dei beni etichettati include prodotti di moda e

bellezza, generi alimentari,

elettronica e ufficio, cura dellacasa e della persona. Tutti sono contrassegnati nei risultati diricerca e sono presenti in una sezione dedicata del negozioonline.“Il Climate Pledge Friendly prevede una vasta gamma dicertificazioni a livello globale a cui Amazon ha aggiunto anchele certificazioni europee Eu Ecolabel, Blue Angel e Nordic Swan,che certificano i prodotti sostenibili e quelli che supportanol’economia circolare”, rende noto la società di Jeff Bezos,precisando di essere al lavoro con altri marchi e società dicertificazione per ampliare la selezione di prodotti.Come parte dell’iniziativa, Amazon introduce in Europa ancheil programma “Compact by Design”, una nuova certificazionecreata dalla stessa azienda e validata esternamente, pensata peridentificare prodotti con un design più efficiente. “Con larimozione di aria e acqua in eccesso, i prodotti richiedono menoimballaggi e diventano più efficienti da spedire. Su largascala, queste piccole differenze nella dimensione e nel peso delprodotto sono significative nella riduzione di emissioni diCo2”, evidenzia il gigante dell’e-commerce. (ANSA).

