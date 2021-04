La transizione digitale è una sfida che le nazioni devono affrontare insieme e in modo coordinato. “È una sfida di dimensioni sia locali che globali” ha detto il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, intervenendo al Dibattito Onu sulla Cooperazione digitale e la connettività ma, ha precisato, “per generare un impatto reale avrà bisogno di sinergie transnazionali”.

La comunità internazionale “può beneficiare anche di alleanze multilaterali sull’ “identità digitale” – ha sottolineato – Per le economie avanzate, è l’occasione di avanzare nel dibattito sulla portabilità e sulla interoperabilità. Infine, per i cittadini, è l’occasione di garantirne la piena partecipazione democratica e tutelarne i diritti”. “In linea con questi obiettivi – ha aggiunto – la Presidenza italiana del G20 si sta concentrando sulla cooperazione tra governi per migliorare l’inclusione sociale, oltre a promuovere la crescita economica attraverso le tecnologie digitali”.



Fonte Ansa.it

