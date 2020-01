Colt Technology Services annuncia di aver completato un progetto di densificazione della fibra all’interno e intorno alla città di Londra, dove l’azienda è stata fondata, aggiungendo 110 chilometri di nuova fibra.

Questa attività è stata portata avanti assieme al progetto di espansione nell’Europa dell’Est, a Dublino e a Berlino e vede l’Italia come vero e proprio hub della Colt IQ Network che collega l’Europa all’Asia da Milano e Singapore. L’ampliamento della rete conferma l’impegno della società a supportare l’evoluzione digitale delle aziende e, di conseguenza, a dare forma all’ecosistema digitale di domani attraverso il potere della connettività.

Grazie a questo progetto di ampliamento, è stata implementata una nuova rete di 7.000 chilometri che connette più di 10 città dell’Europa orientale, con oltre 300 km di fibra installata a Londra, Dublino e Berlino.

Come sempre l’obiettivo di Colt è quello di fornire risposte concrete alle esigenze dei clienti e proprio questo ha guidato il progetto di espansione della IQ Network. Tuttavia nella decisione hanno influito anche alcune tendenze di settore, come il 5G: dietro ogni rete mobile e ogni applicazione 5G c’è un tratto di fibra.

Secondo il Visual Networking Index di Cisco entro il 2022 il 22% del traffico Internet a livello globale proverrà da reti cellulari; un dato che è superiore del 12% rispetto al 2017. Con l’aumento della richiesta di capacità sulle reti mobili, infatti, sarà cruciale per gli operatori mobili essere sempre più vicino agli utenti, attraverso un maggior numero di piccole celle, collegate a reti in fibra superveloci, affidabili e capillari, in grado di assicurare capacità, velocità e continuità di servizio. L’Italia è stata pioniera delle sperimentazioni e oggi i piani per le reti di quinta generazione sono pronti ad entrare nel vivo.

Carl Grivner, CEO di Colt Technology Services, ha dichiarato: “In un mondo in cui c’è stata una decisa virata verso le reti wireless, avere la fibra sottoterra è sempre più importante. Ormai da diversi anni la nostra azienda ha deciso di investire nella Colt IQ Network, la rete proprietaria, a banda larga, perché sappiamo che è la nostra risorsa più preziosa. I nostri clienti attualmente stanno godendo dei vantaggi portati dai progetti che abbiamo annunciato l’anno scorso nell’Europa dell’Est, a Dublino e a Berlino, e il progetto di espansione che coinvolge Londra vede Colt protagonista nel campo della fibra nella capitale del Regno Unito. È una cosa davvero entusiasmante per noi dal momento che l’azienda è stata fondata a Londra circa 28 anni fa e da allora abbiamo assistito ad una reale evoluzione nel mercato delle telecomunicazioni. Siamo fieri di aver realizzato un backbone di connettività che è veramente pronto alle sfide del prossimo decennio.”

I progetti di densificazione della metropolitana attualmente in corso saranno completati nella prima metà di quest’anno, tuttavia molti dei nuovi asset sono già pronti per la vendita.

A proposito di Colt

Colt si impegna a dare forma all’ecosistema digitale di domani attraverso il potere della connettività. La rete Colt IQ Network collega oltre 900 data centre in Europa, Asia e nei principali business hub del Nord America, con oltre 27.500 edifici on-net, e questi numeri sono in costante aumento.

Colt comprende i requisiti di connettività delle aziende e offre soluzioni ad alte prestazioni e a banda larga per supportare il successo dei propri clienti, realizzando così la vision di essere la società più customer-oriented del settore. Tra le realtà che si affidano a Colt vi sono organizzazioni data-intensive presenti in oltre 213 città in circa 30 Paesi. Colt è anche riconosciuta come un’azienda innovatrice e pioneristica nel Software Defined Network (SDN) e nella Network Function Virtualization (NFV).

Trattandosi di un’azienda a capitale privato, Colt è una delle società più solide dal punto di vista finanziario nel proprio settore, in grado di fornire la migliore customer experience ad un prezzo competitivo.

