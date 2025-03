WinBox è una delle ultime novità del SuperEnalotto: una modalità di gioco che permette di vincere premi extra. Tramite questa si può vincere in due modi: premi istantanei fino a 500 euro e una Seconda Chance con premi fino a 50€, subito dopo l’estrazione del concorso a cui si è partecipato. Per abilitare questa opzione e partecipare all’estrazione dei premi WinBox, è necessario seguire alcuni semplici passaggi.

Giocare con WinBox è semplicissimo.e ci sono due metodi principali per abilitare il gioco extra. Per le giocate effettuate online o tramite l’app ufficiale del SuperEnalotto, l’abilitazione è automatica e non richiede alcuna azione da parte del giocatore. Al momento della convalida della giocata, il sistema genera automaticamente un “Quadrato Magico” sulla ricevuta, contenente 4 numeri casuali che parteciperanno all’estrazione dei premi WinBox.

Se invece la giocata è stata effettuata in ricevitoria, è necessario abilitare manualmente WinBox inquadrando il QR code presente sulla ricevuta. È possibile farlo tramite l’app ufficiale del SuperEnalotto, l’unica attenzione che bisogna avere è quella dell’orario. L’abilitazione deve essere effettuata entro le 19:30 del giorno dell’estrazione.

Nessun problema anche se non vuoi utilizzare l’App Ufficiale SuperEnalotto. Puoi giocare con il WinBox anche tramite il tuo computer fisso. Basterà inserire il codice alfanumerico che trovi all’interno dell’area WinBox della ricevuta di gioco nella pagina Verifica vincite.

Utilizzare l’app SuperEnalotto

Per abilitare WinBox tramite QR code, è quindi necessario scaricare l’app ufficiale del SuperEnalotto. L’app è disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS e può essere scaricata dai rispettivi store. A questo punto sarà poi necessario effettuare i passaggi per l’abilitazione tramite QR code:

Scarica l’app SuperEnalotto: per procedere bisogna scaricare l’app dallo store del dispositivo iOS o Android. Apri l’app e inquadra il QR code: avvia l’app e inquadra il QR code presente sulla ricevuta di gioco. Verifica l’abilitazione: l’app mostrerà un messaggio di conferma dell’abilitazione di WinBox.

Dopo aver abilitato WinBox, è possibile verificare immediatamente se si è vinto uno dei premi istantanei confrontando i 4 numeri del “Quadrato Magico” con i 6 numeri giocati al SuperEnalotto (escluso il numero SuperStar). Se i 4 numeri del “Quadrato Magico” corrispondono a 4 dei 6 numeri giocati, si ha diritto al premio di prima categoria.

Inoltre, è possibile partecipare all’estrazione di premi Seconda Chance in palio, fino a 50 euro, inquadrando nuovamente il QR code dopo l’estrazione serale del SuperEnalotto.