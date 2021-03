Se vivi in Italia, hai la fortuna di poter godere di uno degli ecosistemi Bitcoin che più si stanno sviluppando nei tempi recenti. Puoi vantare un’ampia concentrazione di bancomat Bitcoin, fornitori di servizi e rivenditori che lo accettano come forma di pagamento.

Nonostante ciò, il clima normativo per Bitcoin e altre criptovalute in Italia non è chiaro e tratta gli investimenti in criptovaluta come materie prime piuttosto che come valuta

normale.Tuttavia, il bitcoin è ancora legale in Italia ed è riconosciuto come una risorsa digitale che può essere utilizzata per il trading o l’acquisto di beni e servizi.Pertanto, molti mercati Bitcoin operano sotto la giurisdizione di diversi Stati. Sia che tu voglia acquistare bitcoin da una persona, da un broker online o da un mercato simile a una borsa, questa breve guida ti aiuterà a fare proprio questo.

Come scegliere il miglior scambio di Bitcoin in Italia?

La scelta di uno scambio di criptovaluta può essere un compito travolgente. La maggior parte dei trader di criptovaluta ha più account di scambio di criptovaluta che utilizzano per vari scopi. Se devi accedere a specifiche altcoin o fidarti di alcuni scambi più di altri dipende interamente da te, ecco alcuni fattori a cui prestare attenzione quando scegli uno scambio.

Competenza dello scambio

Nonostante la natura senza confini delle valute digitali e di Internet, l’ambiente normativo per le istituzioni finanziarie che utilizzi continua a svolgere un ruolo centrale. Assicurati di utilizzare uno scambio affidabile, regolamentato e rispettabile e non avrai problemi ad accedervi dal tuo paese.

Commissioni e limiti di transazione

Tutti gli scambi di criptovaluta addebitano commissioni per il trading, i prelievi e, in alcuni casi, i depositi. Assicurati che nessuna delle accuse sia una sorpresa.

Sicurezza

Verifica se lo scambio è mai stato oggetto di hacker e se ha implementato le misure di sicurezza appropriate per prevenirli in futuro.

Valute supportate

Tutti gli scambi elencano diverse risorse digitali, coppie fiat e stablecoin. Assicurati che lo scambio a cui ti stai iscrivendo abbia elencato tutti gli articoli digitali che desideri. Inoltre, alcuni scambi agiscono come fiat onramp, il che significa che puoi scambiare le tue risorse digitali nella valuta di casa in un batter d’occhio. Per aiutare i meno esperti nel settore, è stato creato un sito apposito che vi guiderà passo passo, e vi consigliamo di visitarlo in quanto Bitcoin up funziona.

Diversi modi per acquistare Bitcoin (BTC) in Italia

Esistono diversi modi per acquistare BTC in Italia e dipendono tutti dal metodo e dal metodo di pagamento preferiti. Puoi acquistare bitcoin con denaro fiat, bonifico bancario o carta di credito / debito utilizzando il tuo smartphone, computer, bancomat di criptovaluta, ecc. In sintesi, le modalità di acquisizione possono essere classificate come segue:

-Scambi centralizzati di criptovaluta.

-Servizi di scambio peer-to-peer (P2P)..

Acquistare e vendi bitcoin in Italia tramite scambi di criptovalute

Uno dei modi più semplici per acquistare bitcoin è partecipare a uno scambio di criptovaluta. Tra i migliori ci sono scambi come:

-Coinbase

-Bitstamp

-eToro

-Gemini

-CEX.io

-Kraken

-Bitfinex

-Changelly

I possibili metodi di trasferimento allo scambio includono il bonifico bancario, che richiede da 1 a 3 giorni a seconda della banca. In alternativa, puoi utilizzare carte di credito e di debito (anche se devi stare attento con le commissioni) così come altre criptovalute. Inoltre, la maggior parte degli scambi di criptovaluta sopra menzionati ha diversi modi per accedere alla loro piattaforma, comprese le app del browser e le app per smartphone.

Acquistare e vendere bitcoin in Italia utilizzando piattaforme peer-to-peer (P2P)

Se non desideri utilizzare gli scambi di criptovaluta, puoi cercare modi per acquistare e vendere bitcoin direttamente a individui o organizzazioni. Esistono molti servizi di scambio bitcoin peer-to-peer (P2P), che possono essere classificati come segue:

Piattaforme P2P e punti vendita.

Scambi decentralizzati.

Le piattaforme P2P sono mercati online in cui puoi connetterti con altri utenti e commercianti di Bitcoin. Gli scambi P2P più popolari includono:

-LocalBitcoins

-Paxful

-Wall of coins

-BitQuick

-Mycelium P2P

Tutti ti danno un processo di interazione e costi leggermente diversi. Il più comunemente accettato è LocalBitcoins, che funziona come segue:

-Ti registri sulla piattaforma. In alcuni casi, dovrai seguire le normative KYC / AML.

-Pubblichi un annuncio o ne cerchi uno che ti offra di acquistare o vendere bitcoin con il metodo di scambio che preferisci.

-Ispeziona la loro reputazione sulla piattaforma (non passare attraverso quelli con una cattiva reputazione).

-Tu e il tuo partner scrivete a vicenda e negoziate i termini dell’accordo.

-Segui l’accordo e finalizza l’accordo.

Molte persone preferiscono commerciare in P2P, piuttosto che attraverso gli scambi. Molte piattaforme P2P offrono maggiore privacy e anonimato, utili nell’economia della sorveglianza monetaria, e sono quindi considerate uno dei modi più sicuri per scambiare bitcoin, come si può evincere dall’articolo su Cointelegraph Bitcoin & Ethereum Blockchain News.

