Poche persone si divertono a riempire moduli e scartoffie. È qualcosa che tutti tendono a rimandare all’ultimo minuto, quando la cassetta delle lettere è colma di moduli che chiedono di pagare le bollette o di aggiornare gli abbonamenti. Lasciare queste cose all’ultimo minuto è rischioso, però: può portare a multe e sanzioni. È anche stressante, sapere di avere qualcosa da fare che stai continuando a rimandare. Questa guida fornisce consigli su come prendere tutti i documenti insieme, mettere da parte un po’ di tempo ed energia e fare tutto in un solo giorno.

Tempo

Le scartoffie richiedono tempo. Di solito ci vuole ancora più tempo di quanto si possa immaginare, perché si incontrano problemi e ritardi quando si cerca di elaborare le lettere e le e-mail una per una. Quindi, mettere da parte del tempo è un primo passo fondamentale per portare a termine tutte le vostre pratiche. Non è solo di tempo che avrai bisogno, però. Avrai bisogno anche di trovare un luogo calmo e rilassante in cui essere a tuo agio e poter lavorare lentamente e metodicamente alle tue pratiche. Questo potrebbe essere il tavolo della tua cucina quando i bambini sono a scuola oppure quello di un caffè locale dove riesci a rilassarti e dove c’è spazio per sistemare il computer e la modulistica.

I documenti

La stessa documentazione può essere difficile da raccogliere, dato che sarà sotto forma di lettere, e-mail e a volte anche di testi o messaggi istantanei. Quindi, se speri di fare tutto in un solo giorno, dovrai prima assicurarti di sapere su che cosa lavorare. Fai una rapida lista dei documenti che hai nella tua casella di posta in arrivo e assicurati di non dimenticare o perdere cose. Controlla le vecchie lettere e le e-mail per essere sicuro. Una volta che sarai certo di aver radunato tutto, potrai iniziare a lavorare.

Consigli

Alcune scartoffie sono più facili da gestire di altre. Per esempio, è relativamente facile pagare una fattura per un lavoro effettuato sulla tua casa e pagare la persona che ha eseguito quel lavoro. Si tratta di una semplice transazione bancaria che puoi fare online. Ma altre forme di documentazione coinvolgono compiti e questioni più complesse che possono essere piuttosto difficili da comprendere appieno. Non lasciarti prendere da rabbia e frustrazione: è il momento di rivolgersi a internet per un consiglio. Ci sono delle guide che calcolano i contributi INPS assicurandoti di pagare l’importo corretto, in tasse, anche se sei confuso sul sistema. Cercate aiuto su internet ogni volta che siete confusi riguardo alle vostre scartoffie.

Spuntare i compiti

Ogni compito portato a termine ti farà sentire un po’ più produttivo e ispirato a finire tutto. Ecco perché dovresti affrontare prima i piccoli compiti, togliendo di mezzo un certo numero di attività che richiedono meno tempo prima di sederti a concentrarti sui documenti più complessi che devi portare a termine. Spunta i compiti nella tua lista man mano che li completi per sentirti più motivato e per tenere traccia dei tuoi progressi.

Comunicazione

Ogni volta che hai a che fare con i tuoi documenti, è probabile che tu abbia bisogno di parlare una o due volte con un funzionario. Assicurati di avere il cellulare con te così da poter fare una telefonata per chiedere aiuto nel caso in cui ti imbatta in un problema con un pagamento, un sito web o un estratto conto. Farsi consigliare direttamente da un funzionario o da un rappresentante può spesso ridurre il tempo che si passa a stressarsi per le scartoffie e può aiutarti a prendere le decisioni giuste.

Ecco qui: alcuni semplici consigli per aiutarti a ridurre il volume di lavoro che devi fare ogni mese, assicurandoti di poterlo affrontare tutto in un solo giorno.