Jeff Bezos, fondatore di Amazon e di Blue Origin, vola nello Spazio insieme con il fratello e altri due passeggeri. Per l’occasione, Trung Phan, uno degli scrittori della popolare newsletter The Hustle, ha pubblicato un tweet in 25 parti in cui ripercorre le tappe fondamentali che hanno portato due degli uomini più influenti del mondo, Elon Musk e lo stesso Bezos, a competere nella corsa allo Spazio (con Branson che intanto li ha anticipati tutti e due).

La storia ruota attorno a un pranzo del 2004, una delle poche occasioni in cui i due si incontrarono per discutere delle loro ambizioni oltre l’atmosfera terrestre.

Visto da Bezos

Prima di quel pranzo, sia Bezos sia Musk arrivarono a simili conclusioni sul bisogno di ravvivare la corsa allo Spazio in diversi modi: per Bezos, il percorso che lo portò a quell’incontro iniziò nel 1999, quando lui e lo scrittore Neal Stephenson guardarono insieme il film October Sky, che raccontava la storia di Homer Hickam, un ingegnere della Nasa.

Dopo aver visto il film, il fondatore di Amazon disse a Stephenson che avrebbe sempre voluto avviare un’azienda spaziale. Stephenson rispose “e perché non inizi oggi?”. Lo scrittore fu il primo dipendente dell’azienda insieme ad altri pensatori e ingegneri. Blue Origin fu incorporata nel settembre del 2000, e Bezos passava in ufficio un sabato al mese per seguire gli sviluppi.

Visto da Musk

Nel 2001, Musk faceva parte di Mars Society, un gruppo di interesse sullo Spazio: sostenne un progetto per mandare topi e piante su Marte per dimostrare che era possibile andare e vivere sul Pianeta Rosso. Per farlo, andò persino in Russia a comprare 3 missili balistici usati, ma ritenne il prezzo (24 milioni di dollari) troppo alto e decise di costruirseli da solo.

Fondò SpaceX nel marzo del 2002, circa 18 mesi dopo Bezos con la sua Blue Origin. Finanziò l’impresa con 100 dei 180 milioni di dollari presi dopo la exit di PayPal, di cui era socio, a eBay per 1,5 miliardi di dollari. Sin dall’inizio, SpaceX fu molto più alla luce del sole rispetto a Blue Origin, tanto che nel dicembre del 2003, per vincere contratti della Nasa (competendo con aziende leader da anni come Boeing e Lockheed Martin), Musk portò un razzo per le vie di Washington e fece un discorso all’Air & Space Museum.

Dare consigli e rifiutare consigli

Si arriva appunto al 2004, quando i due si incontrano a pranzo per parlare di Spazio, ma con obiettivi molto diversi: Blue Origin voleva preservare la Terra andando nello Spazio per ricavare risorse e energia illimitata; SpaceX voleva colonizzare Marte e rendere l’umanità una specie interplanetaria.

A quell’epoca, SpaceX non aveva ancora lanciato un razzo nello Spazio, ma stava testando i motori in Texas e Bezos guidava la conversazione per dimostrare a Musk quanto fossero avanti. In un’intervista, tempo dopo, Musk dichiarò che SpaceX aveva già provato le architetture dei motori che Bezos stava studiando, concludendo che non fossero la soluzione migliore: “Ho davvero fatto il mio meglio per dargli buoni consigli, ma lui li ha ignorati quasi tutti“, commentò all’epoca.

Bezos non accettò i consigli di Musk per un semplice motivo: in Amazon aveva imparato ad avere pazienza, a sperimentare costantemente e a creare la propria strada e se anche ci fossero stati problemi, avrebbe voluto scontrarcisi da solo.

Nel 2004, comunque, Blue Origin era poco più che un progetto secondario per Bezos, che tenne le spese al minimo e impiegò solo 70 persone, con l’idea che un team piccolo sarebbe stato in grado di innovare meglio di un team grande. Descrisse tutto in una lettera aperta, che ogni nuovo dipendente riceveva all’arrivo, incapsulando due concetti fondamentali: un motto (Gradatim ferocitier, ovvero Passo dopo passo, ferocemente) e uno stemma (un paio di tartarughe dirette verso le stelle).

Al contrario, il motto di SpaceX è Testa bassa. Procedi sulla linea: per Musk l’obiettivo richiedeva una certa urgenza. Il primo lancio di successo di un razzo SpaceX, il Falcon 1, avvenne quattro anni dopo quel pranzo del 2004.

Era chiaro che Blue Origin stesse perdendo terreno: dal 2010 al 2017, il team di SpaceX passò da 900 a ben 5mila dipendenti, contro una crescita da 275 a 1000 dipendenti per Blue Origin.

Bezos perde terreno… e rilancia

SpaceX inanella un successo dopo l’altro: nel 2012 manda il primo razzo sulla Stazione Spaziale Internazionale, nel 2016 lancia il primo razzo da una piattaforma nel mezzo dell’oceano, nel 2017 lancia il primo razzo riutilizzabile, nel 2018 lancia il Falcon Heavy e nel 2020 manda due astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale.

Nell’aprile del 2017, Bezos decide di cambiare marcia all’azienda, finanziandola con 1 miliardo di dollari l’anno ricavati dalla vendita di titoli Amazon in Borsa. Pochi mesi dopo, assume Bob Smit (ex dirigente in Honeywell) come amministratore delegato dell’azienda. Ora Blue Origin ha 3500 dipendenti, contro i 9500 di SpaceX. La strategia di Bezos diventa più semplice, e qualcuno direbbe anche poco etica: inizia a offrire salari anche doppi a molti dipendenti SpaceX per passare dall’altra parte. Nell’aprile del 2021, Blue Origin per la prima volta entra in competizione con SpaceX per un contratto Nasa da 2,9 miliardi di dollari.

E dunque Bezos è arrivato a volare nello Spazio con il fratello e altri due passeggeri e alcune settimane fa ha donato 200 milioni di dollari alla Smithsonian Institution per promuovere la scienza e la ricerca spaziale.

Vero: ignorò i consigli di Musk nel 2004, ma ora sta attuando la sua stessa strategia per rendere Blue Origin sempre più rilevante. Al contrario, Musk non ha in programma di viaggiare nello Spazio con un suo razzo, ma ha già prenotato un posto su quello di Virgin Galactic, la compagnia di Richard Branson.

C’è da chiedersi se ora che si è dimesso come Ad di Amazon, forse il prossimo passo di Bezos sarà diventare Ad di Blue Origin e scalzare Musk dal suo primato nell’industria?

