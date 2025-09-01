Avere una connessione Internet veloce, stabile e affidabile è diventato ormai indispensabile. Tra lavoro da remoto, videochiamate, piattaforme di streaming e dispositivi smart collegati in rete, una connessione lenta o instabile può compromettere la fluidità di attività abituali come lo streaming o la navigazione online.

Oggi la fibra ottica FTTH rappresenta la tecnologia più efficiente per l’uso domestico per cui vale sempre la pena prendere in considerazione le offerte fibra casa attualmente disponibili specialmente se la propria zona è coperta dai servizi più performanti.

Fibra a casa: le opzioni FTTC e FTTH

Come molti sanno, non tutte le connessioni in fibra sono uguali. La FTTC (Fiber to the Cabinet), per esempio, porta il cavo in fibra ottica fino all’armadio stradale, mentre l’ultimo tratto, quello che arriva in casa, è ancora in rame. Questo significa che la velocità può diminuire in base alla distanza dall’abitazione; in altri termini, più la cabina è lontana, più la performance può risentirne.

La FTTH (Fiber to the Home), invece, garantisce una connessione più stabile e veloce perché la fibra arriva direttamente dentro casa. Il problema è che non tutte le zone sono ancora raggiunte da questa tecnologia.

Sapere quale tipo di connessione si può avere a disposizione al proprio indirizzo è fondamentale per valutare eventuali upgrade o cambi di fornitore. Verificarlo è molto semplice perché gli operatori mettono a disposizione un form nel quale è sufficiente inserire il proprio indirizzo per sapere quale tecnologia è disponibile.

Posizionare bene il router e configurarlo correttamente

A volte i problemi di connessione non dipendono dalla linea in sé, ma dal modo in cui il segnale viene distribuito all’interno dell’abitazione. Il router, per esempio, dovrebbe essere idealmente posizionato in una zona centrale e priva di ostacoli, lontano da muri spessi o elettrodomestici che possono causare interferenze. Anche regolare le antenne (una verticale e una orizzontale) può risultare utile.

Non bisogna poi dimenticare la parte “tecnica”: cambiare il canale Wi-Fi (lo si può fare accedendo alle impostazioni del router) può ridurre le interferenze con le reti vicine. Inoltre, tenere aggiornato il firmware del router garantisce sia maggiore stabilità sia una miglior protezione da rischi di sicurezza.

Estendere il segnale nelle zone “difficili” della casa

In case grandi o strutturate su più piani, anche una buona connessione può non bastare. Il segnale Wi-Fi, infatti, tende a perdere forza man mano che aumenta la distanza dal router. Se alcune stanze restano “scoperte”, si possono usare dispositivi come i range extender, gli adattatori powerline o, meglio ancora, un sistema Wi-Fi mesh.

A seconda del tipo di abitazione e del numero di dispositivi connessi, vale la pena valutare quale soluzione può essere più efficace. Investire in questi dispositivi può migliorare sensibilmente l’esperienza d’uso quotidiana, rendendo finalmente sfruttabili tutte le potenzialità della fibra.