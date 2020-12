Ancora molti credono che sia quasi impossibile trovare trader che accettino Bitcoin e che la criptovaluta è quasi inutilizzabile nella vita di tutti i giorni. Di conseguenza, se si sono acquistati i primi Bitcoin e si vorrebbe scoprire come si possono effettuare dei pagamenti, la prima cosa importante da sapere è che pagare in Bitcoin, non è così complicato come sembra. Infatti, oggi come oggi, ci sono diversi mezzi di

pagamento per poter spendere i nostri Bitcoin.

Seppure, l’adozione del Bitcoin sia, in gran parte, sottovalutata dal grande pubblico è, tuttavia possibile constatare di persona che vi sono molti negozi in cui è possibile spendere i Bitcoin. Non per nulla, vi sono già diversi negozi fisici che, come avviene su internet, accettano criptovalute. In Italia, dunque, esistono centinaia di esercizi commerciali, ove sarà possibile anche pagare in Bitcoin.

In linea generale, è propriamente al Nord che si può osservare la più alta densità, in special modo a Milano e hinterland. Il pagamento tramite Bitcoin e le altre monete virtuali, inoltre, sarà possibile, ad esempio, in città come Roma, Firenze, così come anche a Verona e a Reggio Emilia. Invece da Napoli in giù, pagare con i Bitcoin, oggettivamente, diventa più difficile. È, comunque, da tener conto di quanto la Coin Map sia un qualcosa in continuo aggiornamento.

A tal proposito, in tutto il mondo risultano esservi quasi ventimila luoghi ove è possibile pagare in Bitcoin. Un ottimo risultato se si pensa che, questa particolare moneta virtuale, richieda, tra l’altro, un cambio di abitudini che, per molti, è drastico. Di certo, città e hinterland di Roma e Milano, permettono molte più possibilità di utilizzare i Bitcoin come pagamento a partire da grandi magazzini, negozi di

informatica, librerie, boutique, ma, anche, posti in cui dormire e qualche avvocato.

Per esempio, tramite app, sarà possibile pagare in Bitcoin la colazione in diversi bar di Napoli, di Bologna e di Firenze, mentre, sarà fattibile pagare in Bitcoin un imbianchino a Palermo, un nutrizionista a Cagliari. Se, tuttavia, ci si sentisse bloccati e non si riesce a comprendere il funzionamento delle criptovalute, ci si potrà affidare con fiducia al sito https://bitcoinera.app/it, il quale, è, senza alcun dubbio, una fondamentale vetrina virtuale, un concreto e professionale supporto per comprendere al meglio le potenzialità dei Bitcoin e delle criptovalute.

Ovviamente, nel chiedersi dove sia possibile pagare in Bitcoin e, più in generale, con le altre criptovalute, non ci si deve dimenticare delle infinite opportunità che vengono ad essere fornite dall’e-commerce come, ad esempio BTCTrip, che offre la possibilità di acquistare viaggi pagandoli in Bitcoin, oppure l’americana Dell, ovvero una delle più importanti aziende al mondo nella produzione di sistemi informatici e di personal computer.

Come è evidente, pagare con i Bitcoin è semplice, dato che sono disponibili diverse soluzioni. Andando a concludere, è, poi molto importante evidenziare che, la stessa Agenzia delle Entrate italiana, abbia molto bene chiarito che tanto gli acquisti quanto le vendite che vengano ad essere effettuate tramite i Bitcoin o altre monete virtuali, non siano tassabili in quanto non vanno a generare un reddito imponibile, visto che si tratta di operazioni prive di una finalità speculativa e, questo, al di là delle possibili plusvalenze che si potrebbero andare a generare.

