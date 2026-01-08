Quanto conoscete davvero le aziende con cui fate affari? Il fornitore
a cui state per affidare una commessa importante è davvero affidabile?
E quel nuovo cliente che chiede dilazioni di pagamento, ha i conti in
ordine?
Sono domande che vi ponete spesso, ma a cui troppo spesso
rispondete con intuizioni o informazioni frammentarie. Eppure, la
differenza tra una decisione vincente e un errore costoso sta proprio
qui: nei dati. Quelli giusti, quelli aggiornati, quelli verificati.
Dovendo rispettare la privacy è essenziale sapere come
raccogliere informazioni in modo legale con l’OSINT. Questo approccio, basato
esclusivamente su fonti accessibili al pubblico, permette di costruire un
quadro informativo completo senza violare alcuna normativa,
garantendo al contempo risultati affidabili e verificabili.
Come raccogliere informazioni aziendali in modo legale
Se vi state chiedendo come raccogliere informazioni aziendali in
modo legale è importante tenere a mente quelle che sono le regole
della privacy e la tutela delle persone. Registri ufficiali, bilanci e
comunicati stampa o canali social possono fornire già moltissimo.
Le fonti più affidabili? La Camera di Commercio in primis per ottenere
visure, bilanci aggiornati e una fotografia chiara di ogni società. Entrando
nel Registro delle Imprese, ad esempio, si risale a CEO, soci, nomi di
amministratori e tutto ciò che riguarda la loro situazione finanziaria.
Accanto ai canali istituzionali, non vanno sottovalutati i siti web
aziendali e i profili LinkedIn: sono miniere di dati spesso ignorate, ma
capaci di rivelare molto sulla strategia e sul posizionamento di un brand.
Muoversi entro i confini della legalità non è solo una scelta etica, ma
una necessità pratica. Le informazioni ottenute con metodi illeciti o poco
trasparenti, infatti, perdono ogni valore legale e non possono essere
utilizzate in tribunale. Oltre a essere inutili, espongono chi le raccoglie a
rischi legali pesanti. Lavorare con trasparenza, quindi, resta l’unica
strada percorribile.
OSINT: cos’è
Cos’è l’OSINT? Acronimo di Open Source Intelligence è un’attività
che nasce in ambito militare e governativo ma ora utilizzata anche in
ambito privato. Aziende, giornalismo investigativo e indagini commerciali
la impiegano per intercettare dati sicuri da fonti certe facendo un lavoro
di raccolta e analisi su larga scala.
Nel campo professionale viene scelto come un insieme strutturato di
metodi e tool o processi con cui raccogliere dati, analizzare in formazioni
e interpretare ciò che viene trovato attraverso fonti pubbliche quali
internet, social, database istituzionali, articoli e non solo.
Il vero punto di forza sta proprio qui: nel collegare dati che, presi
singolarmente, sembrano insignificanti. Ma cosa succede quando li
incrociate? Emergono connessioni inattese, schemi ricorrenti e
informazioni che possono assumere un valore strategico tutt’altro che
trascurabile.
Tecniche e indagini OSINT
Come si è evoluta la ricerca OSINT negli ultimi anni? E quali strumenti
avete oggi a disposizione per raccogliere informazioni in modo efficace?
La metodologia è profondamente cambiata e tra le procedure più diffuse
c’è quella di sfruttare i motori di ricerca, analizzare i metadati nella
documentazione pubblica e monitorare in modo sistematico le risposte
disponibili in rete.
Di pari passo sono cresciuti gli strumenti a disposizione: social,
software e non solo, aiutano a verificare l’autenticità di immagini e portali
che raccolgono numerose informazioni da altrettante fonti. Marcia in più?
alcuni servizi sono gratis, altri ad abbonamento.
È bene sapere, però, che nell’OSINT tutto deve essere verificato così
da avere la certezza di maneggiare dati accurati e inattaccabili
garantendo credibilità e contestualizzazione.
Ora avete tutte le informazioni necessarie per procedere conoscendo
l’OSINT e come funziona.