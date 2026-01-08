Quanto conoscete davvero le aziende con cui fate affari? Il fornitore

a cui state per affidare una commessa importante è davvero affidabile?

E quel nuovo cliente che chiede dilazioni di pagamento, ha i conti in

ordine?

Sono domande che vi ponete spesso, ma a cui troppo spesso

rispondete con intuizioni o informazioni frammentarie. Eppure, la

differenza tra una decisione vincente e un errore costoso sta proprio

qui: nei dati. Quelli giusti, quelli aggiornati, quelli verificati.

Dovendo rispettare la privacy è essenziale sapere come

raccogliere informazioni in modo legale con l’OSINT. Questo approccio, basato

esclusivamente su fonti accessibili al pubblico, permette di costruire un

quadro informativo completo senza violare alcuna normativa,

garantendo al contempo risultati affidabili e verificabili.

Come raccogliere informazioni aziendali in modo legale

Se vi state chiedendo come raccogliere informazioni aziendali in

modo legale è importante tenere a mente quelle che sono le regole

della privacy e la tutela delle persone. Registri ufficiali, bilanci e

comunicati stampa o canali social possono fornire già moltissimo.

Le fonti più affidabili? La Camera di Commercio in primis per ottenere

visure, bilanci aggiornati e una fotografia chiara di ogni società. Entrando

nel Registro delle Imprese, ad esempio, si risale a CEO, soci, nomi di

amministratori e tutto ciò che riguarda la loro situazione finanziaria.

Accanto ai canali istituzionali, non vanno sottovalutati i siti web

aziendali e i profili LinkedIn: sono miniere di dati spesso ignorate, ma

capaci di rivelare molto sulla strategia e sul posizionamento di un brand.

Muoversi entro i confini della legalità non è solo una scelta etica, ma

una necessità pratica. Le informazioni ottenute con metodi illeciti o poco

trasparenti, infatti, perdono ogni valore legale e non possono essere

utilizzate in tribunale. Oltre a essere inutili, espongono chi le raccoglie a

rischi legali pesanti. Lavorare con trasparenza, quindi, resta l’unica

strada percorribile.

OSINT: cos’è

Cos’è l’OSINT? Acronimo di Open Source Intelligence è un’attività

che nasce in ambito militare e governativo ma ora utilizzata anche in

ambito privato. Aziende, giornalismo investigativo e indagini commerciali

la impiegano per intercettare dati sicuri da fonti certe facendo un lavoro

di raccolta e analisi su larga scala.

Nel campo professionale viene scelto come un insieme strutturato di

metodi e tool o processi con cui raccogliere dati, analizzare in formazioni

e interpretare ciò che viene trovato attraverso fonti pubbliche quali

internet, social, database istituzionali, articoli e non solo.

Il vero punto di forza sta proprio qui: nel collegare dati che, presi

singolarmente, sembrano insignificanti. Ma cosa succede quando li

incrociate? Emergono connessioni inattese, schemi ricorrenti e

informazioni che possono assumere un valore strategico tutt’altro che

trascurabile.

Tecniche e indagini OSINT

Come si è evoluta la ricerca OSINT negli ultimi anni? E quali strumenti

avete oggi a disposizione per raccogliere informazioni in modo efficace?

La metodologia è profondamente cambiata e tra le procedure più diffuse

c’è quella di sfruttare i motori di ricerca, analizzare i metadati nella

documentazione pubblica e monitorare in modo sistematico le risposte

disponibili in rete.

Di pari passo sono cresciuti gli strumenti a disposizione: social,

software e non solo, aiutano a verificare l’autenticità di immagini e portali

che raccolgono numerose informazioni da altrettante fonti. Marcia in più?

alcuni servizi sono gratis, altri ad abbonamento.

È bene sapere, però, che nell’OSINT tutto deve essere verificato così

da avere la certezza di maneggiare dati accurati e inattaccabili

garantendo credibilità e contestualizzazione.

Ora avete tutte le informazioni necessarie per procedere conoscendo

l’OSINT e come funziona.